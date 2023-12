Ecco gli auguri di Natale da Charlène e Alberto di Monaco

Si respira ovunque aria di feste di fine d'anno, anche per i reali di Monaco. La famiglia regnante saluta i suoi fan con un'armoniosa foto natalizia. E con un look festoso in abiti coordinati.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia reale monegasca ha pubblicato su Instagram una foto natalizia di grande fascino.

I fan dei reali sono entusiasti dell'aspetto armonioso della famiglia.

Gli abiti riprendono il tema del velluto e sono quindi coordinati. Un segno di coesione. Mostra di più

Il Natale non è lontano. La Principessa Charlène (45 anni) e il Principe Alberto (65 anni) colgono l'occasione dell'avvicinarsi delle festività per posare per una foto natalizia.

Insieme ai gemelli Jacques e Gabriella (entrambi di 9 anni), sorridono all'obiettivo con un look perfettamente coordinato. Sullo sfondo scintillano un albero di Natale glamour e decorazioni festive.

In questa armoniosa istantanea, la Principessa siede con i suoi figli in primo piano. Dietro di loro si trova il Principe, con le mani appoggiate sulle spalle della moglie e della figlia.

Charlène attira l'attenzione di tutti con il suo abito di velluto dorato lungo fino al pavimento. Anche gli altri membri della famiglia si ispirano al tessuto lucido: pure la piccola Gabriella indossa un abito di velluto, mentre il fratello Jacques e il papà Alberto abbinano un papillon di velluto a una giacca da sera.

Velluto, tulle e smoking: la tradizione continua

I fan sono entusiasti e lodano con toni positivi il post natalizio dei Grimaldi su Instagram. «Buon Natale. Che bella foto», dice un utente. E un altro scrive: «Come siete belli voi quattro, con quel tocco di dolce vellutato, buon Natale».

L'anno scorso, la famiglia reale monegasca ha inviato foto di auguri per Natale. Nel 2022, sono apparsi tradizionalmente chic davanti all'albero di Natale del palazzo - in tessuti lucenti, tulle e smoking. L

a stravagante foto di Natale era particolarmente popolare non solo oggi, ma anche allora.