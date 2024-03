Ecco i look più stravaganti degli Oscar 2024

Gli Oscar non sono solo un evento importante per l'industria cinematografica, sono anche uno dei maggiori eventi dell'anno per gli stilisti. Ecco i look più stravaganti del red carpet.

Oscar 2024: i look più straordinari del red carpet Emma Stone ha vinto l'Oscar con un delicato abito color menta di Louis Vuitton. Il vestito minimalista con un voluminoso elemento peplum è un vero e proprio eye-catcher! Immagine: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa L'attrice di «The Holdovers» Da'Vine Joy Randolph non solo ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, ma ha anche brillato in un abito blu glamour con maniche vaporose e un lungo strascico. Immagine: IMAGO/UPI Photo Da'Vine Joy Randolph ed Emma Stone non sono solo un'ottima coppia grazie all'Oscar, ma sono anche coordinate nei colori con tonalità delicate. Immagine: IMAGO/UPI Photo Le sfumature di blu sembrano essere il colore della serata degli Oscar. Hailee Steinfeld opta per un abito di un tenue grigio-blu e attira l'attenzione di tutti con il vestito abbagliante di Elie Saab con un bustier ricamato in oro. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Ava DuVernay predilige il blu. La regista ha optato per un intramontabile abito di Louis Vuitton con fibbie come spalline. La DuVernay è una dei tanti ospiti che indossa una spilla rossa agli Oscar 2024. Che significato ha? Chi la porta chiede al Presidente Biden un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese. Immagine: IMAGO/Picturelux Un'altra regina del glamour in blu: Lupita Nyong'o in un abito scintillante con dettagli di piume di Giorgio Armani Privé. Immagine: IMAGO/ZUMA Wire Jennifer Lawrence sfila sul tappeto rosso con un look a pois. Quello che a prima vista potrebbe essere considerato un modello da tutti i giorni è decisamente degno degli Oscar: l'abito di Dior è all'insegna dell'eleganza senza tempo, con il suo tipico taglio a fascia e la gonna svasata dalla vita in giù. L'attrice indossa anche una stola abbinata. Immagine: IMAGO/Sipa USA I pepli tornano in auge agli Oscar 2024! Il taglio tipico è estremamente aderente nella parte superiore del corpo, mentre verso i fianchi si trasforma in un peplo svasato, come dimostra Gabrielle Union. L'attrice incanta con una creazione argentata di Carolina Herrera. Immagine: IMAGO/Sipa USA L'attore di «Ken» Simu Liu si presenta con un semplice abito Fendi, ma fa una delle migliori apparizioni tra gli ospiti maschili. L'attenzione si concentra sulla spilla d'argento. Immagine: IMAGO/MediaPunch Un altro «Ken» che si è aggiudicato un momento da best-dressed: Ryan Gosling in un look Gucci con dettagli argentati, che ha poi sostituito con un abito rosa scintillante per la sua performance in «I'm just Ken». Immagine: IMAGO/Picturelux Margot Robbie posa in un abito off-the-shoulder nero semplice di Versace. Il look in paillettes con arricciatura centrale è un vero e proprio eye-catcher! Immagine: IMAGO/ZUMA Wire Anche America Ferrera brilla: l'attrice sfila sul tappeto rosso con un abito rosa di Atelier Versace. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Zendaya riprende la tendenza del glitter con il suo abito monospalla di Giorgio Armani Privé. Immagine: IMAGO/Sipa USA Il look a sirena di Balenciaga, indossato da Carey Mulligan con i guanti, è un sogno in bianco e nero. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anya Taylor-Joy è raggiante nel suo vestito. L'attrice di «The Queen's Gambit» ha brillato in un abito argentato a sirena di Dior. La gonna svasata a squame crea un effetto «wow». Secondo Taylor-Joy, il famoso dipinto di Botticelli «La nascita di Venere» ha fornito l'ispirazione per l'abito. Immagine: IMAGO/Future Image L'abito dell'attrice Issa Rae è un mix di paillettes nere e velluto verde scuro. Immagine: IMAGO/Picturelux Le spalle appuntite dell'abito Schiaparelli di Sandra Hüller sono imperdibili. Uno stravagante look in velluto in tinta unita nera con una spilla d'argento come dettaglio. Immagine: IMAGO/Sipa USA Balze su balze: l'abito di Rita Moreno mette di buon umore. Il vestito di Badgley Mischka si adatta perfettamente alla leggenda di «West Side Story». Immagine: IMAGO/UPI Photo Colman Domingo dimostra che gli stivali da cowboy possono essere abbinati a un abito. Con l'elegante look firmato Louis Vuitton, l'attore ha dato un tocco western agli Oscar. Immagine: IMAGO/Sipa USA Grande gioia sul red carpet degli Oscar: Vanessa Hudgens mostra per la prima volta il suo pancione. In una semplice creazione di Vera Wang Couture, ha un sorriso da un orecchio all'altro. I gioielli di Chopard un tocco in più. Immagine: IMAGO/Sipa USA Ariana Grande si nasconde sotto tutto questo tessuto rosa. Il suo abito di Giambattista Valli ricorda le nuvole e non passa inosservato! Immagine: IMAGO/Picturelux Un sogno semplice in bianco: l'abito Gucci con spalline strette con cui Kirsten Dunst si è presentata agli Oscar è una testimonianza di eleganza classica. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Eva Longoria opta per un glamour senza tempo con un abito di Tamara Ralph. Con le insolite sezioni delle spalle del suo vestito off-shoulder, fa un'apparizione indimenticabile. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche la scelta dell'outfit di Donata Wenders, che rende omaggio al marito, è insolita: la moglie del regista tedesco Wim Wenders, che ha ricevuto una nomination all'Oscar, veste un abito nero lungo fino al pavimento realizzato con le vecchie videocassette del marito. Una cassetta VHS come pochette completa il look. Immagine: IMAGO/UPI Photo Oscar 2024: i look più straordinari del red carpet Emma Stone ha vinto l'Oscar con un delicato abito color menta di Louis Vuitton. Il vestito minimalista con un voluminoso elemento peplum è un vero e proprio eye-catcher! Immagine: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa L'attrice di «The Holdovers» Da'Vine Joy Randolph non solo ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, ma ha anche brillato in un abito blu glamour con maniche vaporose e un lungo strascico. Immagine: IMAGO/UPI Photo Da'Vine Joy Randolph ed Emma Stone non sono solo un'ottima coppia grazie all'Oscar, ma sono anche coordinate nei colori con tonalità delicate. Immagine: IMAGO/UPI Photo Le sfumature di blu sembrano essere il colore della serata degli Oscar. Hailee Steinfeld opta per un abito di un tenue grigio-blu e attira l'attenzione di tutti con il vestito abbagliante di Elie Saab con un bustier ricamato in oro. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Ava DuVernay predilige il blu. La regista ha optato per un intramontabile abito di Louis Vuitton con fibbie come spalline. La DuVernay è una dei tanti ospiti che indossa una spilla rossa agli Oscar 2024. Che significato ha? Chi la porta chiede al Presidente Biden un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese. Immagine: IMAGO/Picturelux Un'altra regina del glamour in blu: Lupita Nyong'o in un abito scintillante con dettagli di piume di Giorgio Armani Privé. Immagine: IMAGO/ZUMA Wire Jennifer Lawrence sfila sul tappeto rosso con un look a pois. Quello che a prima vista potrebbe essere considerato un modello da tutti i giorni è decisamente degno degli Oscar: l'abito di Dior è all'insegna dell'eleganza senza tempo, con il suo tipico taglio a fascia e la gonna svasata dalla vita in giù. L'attrice indossa anche una stola abbinata. Immagine: IMAGO/Sipa USA I pepli tornano in auge agli Oscar 2024! Il taglio tipico è estremamente aderente nella parte superiore del corpo, mentre verso i fianchi si trasforma in un peplo svasato, come dimostra Gabrielle Union. L'attrice incanta con una creazione argentata di Carolina Herrera. Immagine: IMAGO/Sipa USA L'attore di «Ken» Simu Liu si presenta con un semplice abito Fendi, ma fa una delle migliori apparizioni tra gli ospiti maschili. L'attenzione si concentra sulla spilla d'argento. Immagine: IMAGO/MediaPunch Un altro «Ken» che si è aggiudicato un momento da best-dressed: Ryan Gosling in un look Gucci con dettagli argentati, che ha poi sostituito con un abito rosa scintillante per la sua performance in «I'm just Ken». Immagine: IMAGO/Picturelux Margot Robbie posa in un abito off-the-shoulder nero semplice di Versace. Il look in paillettes con arricciatura centrale è un vero e proprio eye-catcher! Immagine: IMAGO/ZUMA Wire Anche America Ferrera brilla: l'attrice sfila sul tappeto rosso con un abito rosa di Atelier Versace. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Zendaya riprende la tendenza del glitter con il suo abito monospalla di Giorgio Armani Privé. Immagine: IMAGO/Sipa USA Il look a sirena di Balenciaga, indossato da Carey Mulligan con i guanti, è un sogno in bianco e nero. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anya Taylor-Joy è raggiante nel suo vestito. L'attrice di «The Queen's Gambit» ha brillato in un abito argentato a sirena di Dior. La gonna svasata a squame crea un effetto «wow». Secondo Taylor-Joy, il famoso dipinto di Botticelli «La nascita di Venere» ha fornito l'ispirazione per l'abito. Immagine: IMAGO/Future Image L'abito dell'attrice Issa Rae è un mix di paillettes nere e velluto verde scuro. Immagine: IMAGO/Picturelux Le spalle appuntite dell'abito Schiaparelli di Sandra Hüller sono imperdibili. Uno stravagante look in velluto in tinta unita nera con una spilla d'argento come dettaglio. Immagine: IMAGO/Sipa USA Balze su balze: l'abito di Rita Moreno mette di buon umore. Il vestito di Badgley Mischka si adatta perfettamente alla leggenda di «West Side Story». Immagine: IMAGO/UPI Photo Colman Domingo dimostra che gli stivali da cowboy possono essere abbinati a un abito. Con l'elegante look firmato Louis Vuitton, l'attore ha dato un tocco western agli Oscar. Immagine: IMAGO/Sipa USA Grande gioia sul red carpet degli Oscar: Vanessa Hudgens mostra per la prima volta il suo pancione. In una semplice creazione di Vera Wang Couture, ha un sorriso da un orecchio all'altro. I gioielli di Chopard un tocco in più. Immagine: IMAGO/Sipa USA Ariana Grande si nasconde sotto tutto questo tessuto rosa. Il suo abito di Giambattista Valli ricorda le nuvole e non passa inosservato! Immagine: IMAGO/Picturelux Un sogno semplice in bianco: l'abito Gucci con spalline strette con cui Kirsten Dunst si è presentata agli Oscar è una testimonianza di eleganza classica. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche Eva Longoria opta per un glamour senza tempo con un abito di Tamara Ralph. Con le insolite sezioni delle spalle del suo vestito off-shoulder, fa un'apparizione indimenticabile. Immagine: IMAGO/Sipa USA Anche la scelta dell'outfit di Donata Wenders, che rende omaggio al marito, è insolita: la moglie del regista tedesco Wim Wenders, che ha ricevuto una nomination all'Oscar, veste un abito nero lungo fino al pavimento realizzato con le vecchie videocassette del marito. Una cassetta VHS come pochette completa il look. Immagine: IMAGO/UPI Photo

Hai fretta? blue News riassume per te Gli abiti più stravaganti dell'anno hanno sfilato agli Oscar.

Anche questa volta, sul tappeto rosso degli Academy Awards sono stati molti i momenti in cui i vestiti si sono fatti notare.

Sono molto popolari i tagli netti con un tocco stravagante.

Il nero e il blu sono i colori, o non colori, del momento.

Molti gli abiti scintillanti che hanno attirato l'attenzione. Mostra di più

Gli Academy Awards sono stati consegnati per la 96esima volta. Quando gli Oscar vengono dati ai migliori dell'industria cinematografica al Dolby Theatre di Hollywood, è sempre una vetrina per gli abiti più mozzafiato.

La parola chiave del red carpet è glamour!

Durante gli Oscar, possiamo ammirare abiti stravaganti ed eleganti. È la notte delle notti per l'industria cinematografica e le star del cinema, della musica e dello sport si vestono davvero bene.

Quest'anno, Roger Federer ha sorpreso tutti anche in quest'ultima categoria. Insieme alla moglie Mirka, la stella del tennis in pensione è apparsa sul red carpet di Los Angeles in un completo bianco con occhiali da sole. Rispetto ad altri ospiti, il look non è molto scintillante.

Con gli occhiali da sole e un abito bianco con papillon, Roger Federer ha sfilato sul tappeto rosso degli Academy Awards 2024. IMAGO/Sipa USA

È già chiaro: l'anno della moda 2024 è caratterizzato dal minimalismo, che si è riflesso anche negli abiti degli Oscar.

Stili minimalisti con elementi accattivanti

Molti degli incantevoli abiti aderiscono a tagli netti e a un glamour senza tempo, spesso combinati con un tocco inaspettato. Per esempio, sotto forma di peplo sulla vincitrice dell'Oscar Emma Stone, di spalle appuntite su Sandra Hüller o di stravaganti sezioni delle braccia su Eva Longoria.

Vanessa Hudgens con il pancione, Margot Robbie ed Eva Longoria, tra le altre, hanno sfilato in total black.

Ma un altro colore di tendenza è emerso dalla serata: molti dei momenti meglio vestiti hanno visto il blu. Che si tratti di colori tenui o brillanti, i momenti in cui il blu ha attirato l'attenzione sono stati numerosi.

Abiti glitterati dappertutto

Il glamour è garantito dagli abiti scintillanti sul tappeto rosso, che sono stati spesso avvistati agli Academy Awards di quest'anno. I cristalli ricamati o le paillettes offrono un'ampia gamma di riflessi e di luce.

Gli abiti glitterati sono la scelta del momento e hanno fatto brillare sul red carpet personaggi come Zendaya e America Ferrera.