Ecco la causa della morte di André Braugher, star di «Brooklyn Nine-Nine»

Nella serie televisiva «Brooklyn Nine-Nine» André Braugher ha interpretato lo stoico Capitano Raymond Holt. imago images/Everett Collection

Un paio di giorno fa è stato annunciato che l'attore André Braugher è morto all'età di 61 anni «dopo una malattia breve e grave». Diversi media statunitensi hanno adesso rivelato la vera causa della morte.

Hai fretta? blue News riassume per te André Braugher è stato un attore pluripremiato che recentemente ha goduto di grande popolarità, soprattutto grazie al suo lavoro in «Brooklyn Nine-Nine».

Il 61enne è morto improvvisamente per una malattia l'11 dicembre.

Come riportano i media statunitensi, all'attore di Chicago sarebbe stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Mostra di più

La notizia ha scioccato i fan della serie comico-poliziesca «Brooklyn Nine-Nine»: è morto uno degli attori protagonisti André Braugher, all'età di 61 anni dopo una «breve e grave malattia».

Nella serie televisiva ha interpretato il capitano omosessuale Raymond Holt, uno dei personaggi preferiti del pubblico per i suoi modi stoici e logici.

Al «New York Times» i suoi parenti hanno confermano che Braugher soffriva di cancro ai polmoni. All'attore di Chicago è stata diagnosticata la malattia solo pochi mesi fa.

Ha conosciuto la moglie sul set

La star del piccolo schermo ha ricevuto un totale di quattro nomination agli Emmy per il suo ruolo in «Brooklyn Nine-Nine», e aveva già ottenuto il premio televisivo per il suo personaggio Frank Pemberton nella serie «Homicide: Life on the Street».

Sul set di quest'ultima serie ha incontrato anche la sua futura moglie, l'attrice Ami Brabson. Braugher lascia lei e i loro tre figli. Al posto dei fiori, i famigliari chiedono che vengano fatte delle donazioni al Classical Theatre of Harlem di New York.