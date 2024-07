Niemand erkennt ihn: Robbie Williams sucht verzweifelt nach Aufmerksamkeit Niemand erkennt Robbie Williams, während er mit seiner Frau Ayda Field im Hyde Park in London spazieren geht. In der Folge macht der Popstar daraus ein Spiel und legt sich dafür sogar halb nackt ins Gras. 02.07.2024

Nessuno ha riconosciuto Robbie Williams mentre era a passeggio con la moglie a Londra. Per questo motivo, la pop star ci ha scherzato su e si è sdraiata seminuda sull'erba per attirare l'attenzione dei passanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Robbie Williams non se lo aspettava: mentre passeggiava per Hyde Park a Londra con la moglie Ayda Field, nessuno lo ha riconosciuto.

La pop star indossava degli abiti di un rosa acceso.

Il cantante, non soddisfatto, si è sdraiato mezzo nudo sull'erba, mentre la moglie lo filmava. Mostra di più

Tu avresti riconosciuto Robbie Williams nel video qui sopra?

Le pop star di solito preferiscono non essere riconosciute quando sono in giro con la famiglia, ma in questo caso è successo il contrario: il cantante passeggiava per Hyde Park a Londra con la moglie Ayda Field dopo essere stati in un ristorante.

Williams era vestito in modo appariscente: indossava una giacca, pantaloncini e scarpe da ginnastica, tutti di colore rosa, oltre agli occhiali da sole tempestati di diamanti.

Ciononostante nessuno sembra averlo riconosciuto. Di conseguenza, la moglie ha girato dei video divertenti del marito, che ora ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Robbie Williams si è sdraiato lascivamente sull'erba

Nei tre video si vede il cantante ridere del fatto che nessuno lo ha riconosciuto nel suo Paese d'origine.

Tuttavia, la pop star non ha preso il fatto alla leggera. E in uno dei video si vede il 50enne mentre si sdraia lascivamente sull'erba di Hyde Park.

Per attirare ancora di più l'attenzione, Williams si è tolto persino la giacca sdraiandosi seminudo sull'erba.

Ma ancora una volta, niente da fare. Anche se il cantante saluta le persone che passano in modo eccezionalmente amichevole, nessuno si gira a guardarlo.

Il cantante ha perso più di dieci chili

E anche quando Williams si è fermato in un chiosco di gelati, dove alla radio stavano trasmettendo la sua hit «Let Me Entertain You», nessuno lo ha notato: né il gelataio né le altre persone che hanno voglia di un gelato.

Un possibile motivo per cui il cantante passa così tanto inosservato dalla gente per strada potrebbe essere il suo aspetto.

Infatti ha perso oltre dieci chili negli ultimi mesi. A quanto pare con l'aiuto di un'iniezione dimagrante, come ha rivelato qualche tempo fa in un'intervista al Times.