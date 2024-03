L'ex velina di «Striscia la notizia» Elena Barolo ha condiviso di recente di essere stata operata per un tumore all'addome. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

All’ex Velina di «Striscia la notizia» Elena Barolo sono stati rimossi otto miomi uterini, «l’equivalente di una palla grande come un bambino al quinto mese di gravidanza».

In una confessione toccante, Elena Barolo, celebre per il suo ruolo di Velina a «Striscia la notizia» tra il 2002 e il 2004, ha recentemente condiviso con il settimanale Di Più una pagina intima della sua vita, raccontando la sua lotta contro un tumore benigno all'addome, grande quanto una palla.

La storia di Elena inizia dieci anni fa, in un momento in cui nulla sembrava presagire il percorso arduo che l'avrebbe attesa. Durante un controllo di routine, il ginecologo scoprì una piccola escrescenza uterina, un mioma di pochi millimetri.

«Tutto è iniziato dieci anni fa, quando durante un normale controllo il ginecologo aveva scoperto una piccola escrescenza di pochi millimetri nell’utero, un mioma uterino, un tumore benigno che non mi dava particolari fastidi, il dottore mi aveva solo detto di fare regolari controlli», ha raccontato la showgirl.

I sintomi sono diventati impossibili da ignorare

Con il passare degli anni, i controlli rivelarono una lenta ma costante crescita del mioma, che divenne poi plurimo. Elena però continuò a vivere la sua vita senza particolari allarmismi, fino a quando, l'anno scorso, i sintomi divennero impossibili da ignorare: cicli mestruali abbondanti e dolorosi e una visibile protuberanza sull'addome.

«Dallo scorso anno però, ho iniziato ad avere disturbi, il ciclo mestruale era diventato molto abbondante e doloroso e dalla mia pancia si intravedeva una specie di protuberanza, anche perché sono molto magra e si capiva che c’era qualcosa di strano».

La decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico non fu semplice. Il rischio, spiegava Barolo, era legato non solo alla sua salute ma anche alla possibilità di avere figli in futuro, un sogno condiviso con il suo compagno, lo stilista Alessandro Martorana.

«Una palla grande come un bambino al 5° mese di gravidanza»

L'intervento, che si è svolto il 26 gennaio, è durato cinque ore. «Ero molto tesa, anche perché non avevo mai affrontato un intervento chirurgico. Ho cercato di viverlo con la maggiore serenità possibile», ha confessato.

Alla fine, l'esito dell'intervento si è rivelato più imponente di quanto inizialmente previsto: otto miomi uterini sono stati rimossi, «l’equivalente di una palla grande come un bambino al quinto mese di gravidanza».

Oltre alla battaglia medica, il racconto di Elena si tinge di calore umano quando menziona il sostegno ricevuto da amici e familiari, in particolare da Giorgia Palmas, sua collega a Striscia la notizia.

«Dopo più di vent’anni continuiamo a essere legatissime, per me è come una sorella».

Covermedia