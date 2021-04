Elettra Lamborghini: «Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando»

Elettra Lamborghini

L'opinionista de «L'Isola dei Famosi» anticipa di essere pronta per un nuovo ruolo nel mondo della tv: «Se arriverà l’occasione giusta lo sentirò».

Con il suo ruolo di opinionista Elettra Lamborghini si sente in una posizione molto speciale.

Prima di approdare in tv accanto a Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, l'erede della casa automobilistica Lamborghini ha fatto la sua gavetta in diversi altri reality così come nel mondo della musica, dove ora si è ricavata la sua nicchia. E ora punta a altri progetti.

«Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando. Certo, non mi ci vedo alla guida di «Chi l’ha visto…?» ma di un reality perché no? Potrebbe essere divertente. Mi fido molto di me stessa e delle mie sensazioni: se arriverà l’occasione giusta lo sentirò», afferma Elettra Lamborghini a Il Corriere della Sera.

Nel 2020 la hitmaker di «Bam Bam» ha debuttato sul palco di Sanremo, dove fore potrebbe tornare.

«Tornare all'Ariston? Può essere. Ma devo andarci con il singolo della vita, se no non ci torno. E l’anno scorso chi l’aveva il singolo della vita al Festival? Io. Ho fatto ballare tutti fino alla fine dell’estate».