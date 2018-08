Le star che si sono sposate tardi

Source: Covermedia

L’ex fotografo dei vip ha confermato la fine della sua relazione con la cantante de Le Donatella e il riavvicinamento al Nina Moric, madre del figlio Carlos.

Fabrizio Corona svela i retroscena sul breakup con Silvia Provvedi.

La tormentata love-story, che per tre anni ha legato l’ex re dei paparazzi alla cantante modenese, è finita grazie ad uno scoop in cui il 43enne è stato paparazzato in una discoteca avvinto ad una donna sconosciuta.

Ora, a distanza di settimane e dopo aver lasciato la città per la sua casa di villeggiatura in Puglia - dove l’ha raggiunto anche Nina Moric -, Fabrizio svela a Chi di non aver mai realmente creduto nella storia d’amore con la Provvedi.

«Dunque, con Silvia ho vissuto una storia non storia. Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Nina, per quella maledetta paura di stare da soli e morire da soli. Lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua», ha raccontato Fabrizio Corona al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

«La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro» .

Al momento nella vita dell’imprenditore c’è spazio solo per la famiglia, il figlio Carlos e la ritrovata armonia con l’ex moglie Nina.

