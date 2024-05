Fabrizio Corona papà bis a 50 anni: «È un anno che ci pensavamo»

Fabrizio Corona

La compagna di Corona, Sara Barbieri, modella 24enne, è la madre del bambino che sta per nascere.

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta. A rivelarlo è stato lo stesso ex re dei paparazzi in un'intervista rilasciata al settimanale «Chi», dove ha espresso tutta la sua felicità per l'imminente arrivo di un nuovo membro nella sua famiglia.

«Divento papà a 50 anni, sono felicissimo», ha confidato Corona, condividendo anche alcune immagini tenere della coppia e un paio di calzini da bebè, simbolo della dolce attesa.

Ma la notizia non è stata accolta con entusiasmo da tutti i membri della famiglia della futura mamma. «Sua madre è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo», ha spiegato Corona, facendo riferimento alla grande differenza d'età tra lui e la compagna e al suo passato burrascoso, che include periodi in carcere e una vita spesso al limite.

Un inizio di relazione fulminante

La coppia, che vive insieme da tre anni, ha avuto un inizio di relazione fulminante, come racconta lo stesso Corona: «Dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme». Nonostante qualche crisi, evidenziata da un temporaneo allontanamento a dicembre a seguito di un litigio, i due hanno ritrovato l'armonia, rafforzata ora dalla notizia della gravidanza.

«È da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio», ha continuato Corona, rivelando che la scoperta è avvenuta solo tre settimane fa. Questa gioia è stata subito condivisa con Carlos, il figlio 21enneavuto dalla precedente relazione con Nina Moric. «È felicissimo», ha detto Corona a proposito della reazione del figlio alla notizia, aggiungendo che «l'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro».

Corona ha anche espresso un desiderio particolare: «Io sogno che sia una bambina».

