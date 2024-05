Fabrizio Corona

Ci pensa l'imprenditore a delineare una chiara disamina dello stato d'animo del controverso rapper, finito di recente agli onori della cronaca per il presunto pestaggio del personal trainer Iovino.

Covermedia

Negli ultimi giorni, la scena mediatica italiana è stata scossa dalle foto e dai video che mostrano il rapper Fedez in compagnia di Garance Authié, una modella francese che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma.

I due sono stati immortalati mano nella mano e in atteggiamenti confidenziali, dando adito a voci su un possibile nuovo amore nel panorama del celebre artista, che sembra aver voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Cosa si sa su di lei?

Fabrizio Corona, attraverso il suo portale Dillinger News, ha aggiunto elementi di discussione con un video inedito che mostra Fedez e la modella in una discoteca milanese, apparentemente molto vicini.

Le immagini hanno intensificato le speculazioni su una relazione tra i due.

Garance Authié, nata nel 2004 e appartenente all'alta società francese, è stata descritta dal portale di Corona come una figura di spicco della «Milano bene».

Corona è ironicamente scettico sulla durata del legame

Secondo quanto riportato, sarebbe stato Leonardo Del Vecchio a presentare la giovane modella a Fedez, dando così inizio a quello che Corona descrive come un periodo felice per il rapper.

Nonostante l'apparente idillio, Corona si mostra scettico sulla durata e sulla serietà della relazione.

«Authié sembrerebbe essere piombata nella vita di Fedez come un angelo caduto dal cielo: dapprima apparsa su una storia Instagram del rapper, successivamente paparazzati insieme al GP di Monaco, e ora in discoteca... cosa potrebbe andare storto?», ha scritto Corona sul suo portale, suggerendo ironicamente che la situazione potrebbe non essere così rosea come appare.

Covermedia