Fedez: «Con Chiara Ferragni è stato un matrimonio tossico»

Fedez

Il rapper è tornato a parlare della fine della sua storia d'amore con l'imprenditrice digitale.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Tra Fedez e Chiara Ferragni c'è stata una relazione tossica: a dirlo è stato lo stesso rapper.

Ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, il cantante ha risposto a diverse domande sulla fine del suo matrimonio e in particolare sulla nuova canzone Sexy Shop.

E in merito ai figli Leone e Vittoria, dice: «Stanno con me almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, ma diciamo che sto lottando per vederli il più possibile». Mostra di più

Tra Fedez e Chiara Ferragni c'è stata una relazione tossica: parola di Federico Lucia.

Ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, il cantante ha risposto a diverse domande sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e in particolare sulla nuova canzone Sexy Shop.

«Devo stare attento a quello che scrivo perché può venire interpretato in una certa maniera, addirittura ho scritto una canzone in cui, scrivo le canzoni, di che caz*o parlo? Parlo di quello che ho vissuto nell'ultimo periodo», ha detto.

E poi: «Il dissing non c'è, nel senso io racconto quello che ho vissuto a modo mio... In realtà parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male».

Fedez si scaglia contro le persone più vicine a Chiara

Come fatto già qualche tempo fa a Belve di Francesca Fagnani, Fedez si è scagliato contro le persone più vicine a Chiara Ferragni: «Sicuramente se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene, ma non era... ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui fortunatamente mi sono liberato. Perché poi ovviamente quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona, ma anche con tutto (l'ambiente che gravita attorno, ndr). E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante».

Infine un aggiornamento sui figli Leone e Vittoria: «Stanno con me almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, ma diciamo che sto lottando per vederli il più possibile».

