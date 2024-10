Fedez

La tensione tra Fedez e Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, è giunta a un punto critico: il rapper ha infatti deciso di querelare il noto giornalista.

La querela è il risultato di accuse ritenute diffamatorie e presentate più volte nel programma satirico di Antonio Ricci, in particolare attraverso la consegna del Tapiro d'Oro.

Secondo le dichiarazioni di Fedez, la situazione sarebbe ormai insostenibile: «Non è più satira, ma diffamazione. Ci sono stati attacchi personali ingiustificati e false insinuazioni senza prove». La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe l'ultimo servizio di Staffelli, che secondo Fedez ha alimentato un clima di sospetto attorno alla sua figura pubblica.

Staffelli, da parte sua, ha difeso il proprio operato: «Il nostro è un programma satirico, e la satira, per sua natura, non deve compiacere ma stimolare riflessioni. Non vedo diffamazione in quello che facciamo». Tuttavia, la ripetuta consegna del Tapiro a Fedez, in un periodo in cui il rapper sta affrontando difficoltà personali e professionali, ha scatenato la reazione legale del cantante.

La querela rappresenta un punto di svolta in una relazione conflittuale che dura ormai da diversi anni, con Striscia che spesso ha puntato i riflettori sulla vita privata e lavorativa di Fedez. Il prossimo capitolo di questa vicenda sarà scritto nelle aule di tribunale, dove si dovrà stabilire se il confine tra satira e diffamazione è stato superato.

