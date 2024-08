Francesco Totti vende due palazzi nel cuore di Roma, ecco per quanto

Francesco Totti

Le proprietà, situate rispettivamente in via degli Annibaldi e via del Monte Oppio, sono state cedute per una cifra complessiva che supera i 20 milioni di euro.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Francesco Totti ha recentemente venduto due palazzi situati nel cuore di Roma, in via degli Annibaldi e via del Monte Oppio.

Le proprietà sono state cedute per una cifra complessiva che supera i 20 milioni di euro.

Questa operazione immobiliare, di notevole rilevanza economica, ha attirato l'attenzione dei media e degli addetti ai lavori, sia per l'entità della somma coinvolta sia per la prestigiosa posizione degli edifici venduti. Mostra di più

Francesco Totti, icona del calcio italiano ed ex capitano della Roma, ha recentemente venduto due palazzi situati nel cuore di Roma.

Le proprietà, rispettivamente in via degli Annibaldi e via del Monte Oppio, sono state cedute per una cifra complessiva che supera i 20 milioni di euro.

Questa operazione immobiliare, di notevole rilevanza economica, ha attirato l'attenzione dei media e degli addetti ai lavori, sia per l'entità della somma coinvolta sia per la prestigiosa posizione degli edifici venduti.

Entrambe le proprietà si trovano in una delle aree più affascinanti e storiche della capitale, con vista sul Colosseo e sul Parco del Colle Oppio, zone altamente ambite nel mercato immobiliare romano.

Non sono stati resi noti i dettagli specifici dell'acquirente né le motivazioni precise che hanno spinto Totti a cedere queste proprietà. Tuttavia, la vendita potrebbe rientrare in una più ampia strategia di gestione patrimoniale o di diversificazione degli investimenti da parte dell'ex calciatore, che negli ultimi anni ha avviato diverse iniziative imprenditoriali.

Covermedia