Una donna francese è stata vittima di una truffa romantica: credendo di comunicare con il vero Brad Pitt ha perso quasi un milione di euro.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna francese è oggi gravemente depressa e sul lastrico dopo essere stata truffata da un falso Brad Pitt.

Anne è è stata inizialmente contattata su Instagram da una persona che si spacciava per la madre dell'attore.

Il truffatore sosteneva di aver bisogno di soldi per un trattamento renale, affermando che i suoi conti bancari erano bloccati a causa del divorzio da Angelina Jolie.

La 53enne ha perso 830mila euro, ha divorziato dal marito e oggi si trova in una clinica specialistica per depressioni gravi.

La polizia francese ha avviato un'indagine. Mostra di più

Brad Pitt, celebre attore e produttore di Hollywood, ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui due Oscar. L'ultimo riconoscimento gli è stato consegnato come miglior attore non protagonista in «C'era una volta a... Hollywood».

Anche la sua vita privata è spesso sotto i riflettori, soprattutto a per il suo passato matrimonio con Angelina Jolie.

Dal 2022 è legato a Inés de Ramón, ma la coppia è apparsa insieme in pubblico solo nel 2024, alimentando inizialmente solo voci di una relazione.

Ma la notizia, riportata dal «Daily Mail» e «France 24», non riguarda l'attore americano, bensì una truffa attuata da qualcuno che si è spacciato per lui.

Una donna francese è stata ingannata da truffatori che si facevano passare per il famoso attore. In un'intervista al programma «Seven to Eight» su «TF1», la donna, di nome Anne, ha raccontato di aver perso i suoi risparmi pensando di comunicare con il vero Brad Pitt, che le chiedeva denaro.

Persi soldi e divorziato dal marito

Anne non solo ha perso 830'000 euro, ma ha anche divorziato dal marito. I truffatori hanno utilizzato account falsi sui social media e su WhatsApp, oltre a immagini generate dall'intelligenza artificiale, per convincerla di essere in contatto con il vero attore. Le sono stati inviati selfie e messaggi dal falso Brad Pitt.

La 53enne è stata inizialmente contattata su Instagram da una persona che si spacciava per la madre dell'attore. Il giorno successivo ha ricevuto un messaggio da un account che sembrava appartenere a lui.

«Mi chiedo perché abbiano scelto me», ha detto durante l'intervista televisiva, aggiungendo di non aver «mai fatto del male a nessuno».

I truffatori sostenevano che il protagonista di «Sette anni in Tibet» avesse bisogno di soldi per un trattamento renale, affermando che i suoi conti bancari erano bloccati a causa del divorzio da Angelina Jolie. La francese ha creduto di comunicare con il nativo dell'Oklaoma per un anno e mezzo.

Solo quando sono emerse delle foto di lui con Inés de Ramón, la donna ha capito di essere stata ingannata. Nonostante i dubbi iniziali, aveva continuato a ricevere messaggi e foto, che si sono in effetti poi rivelati falsi.

Se le autorità hanno avviato un'indagine, l'interior designer sta invece affrontando seri problemi psicologici e si trova in una clinica per persone affette da grave depressione.

