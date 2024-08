George Clooney

L'attore risponde al regista che in una recente intervista aveva sminuito la sua carriera.

George Clooney attacca duramente Quentin Tarantino in un'intervista rilasciata a GQ accanto a Brad Pitt. L'attore di «Ocean's Eleven» non ha gradito una recente intervista del regista, in cui ha sminuito la sua lunga carriera a Hollywood.

«Quentin ha detto alcune ca***** su di me recentemente, quindi sono un po' irritato nei suoi confronti. Ha rilasciato un'intervista in cui stava nominando delle star del cinema. Ha nominato te (Brad) e altri attori, poi il giornalista gli ha chiesto: «E di George cosa ne pensi?». E lui ha risposto: «Lui non è una star del cinema». Poi ha detto qualcosa del tipo: «Nominatemi un suo film dall'inizio del millennio». E io ho pensato: «Dall'inizio del millennio? Ma se tutta la mia fot****a carriera si è sviluppata nel corso di questo millennio"».

«Quindi lo lascio perdere, ha ragione lui, si fo***a. Non voglio buttare m****a su di lui, come lui ha fatto con me».

Brad e George hanno parlato anche della loro lunga amicizia

Nel corso dell'intervista, Brad, 60, e George, 63, hanno parlato anche della loro lunga amicizia, iniziata sul finire degli anni '90. In particolar modo, Pitt ha apprezzato la reazione di Clooney dopo la morte della principessa Diana, vittima di un incidente stradale causato dai paparazzi.

«È molto invasivo sapere che ci sono persone lì fuori nascoste tra i cespugli. È una sensazione di me***a», ha detto Brad. «Ricordo che George fece un commento dopo la morte di Diana. È stato lì che ho pensato: «Questo ragazzo ha qualcosa che gli altri non hanno». Ho visto un leader in quel momento».

George ha aggiunto: «Abbiamo a che fare con argomenti molto seri, con persone molto cattive, e non vogliamo che scattino delle foto ai nostri bambini. Per questo dobbiamo impegnarci molto per cercare di mantenere la riservatezza, ed è complicato, come puoi immaginare. Ci sono momenti in cui eviti di andare in ospedale per qualcosa per cui normalmente andresti. Valuti quanto grave sia il problema prima di andare».

