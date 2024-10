Georgia May Jagger

La figlia di Mick Jagger ha annunciato la nascita del suo primogenito con il compagno Cambryan Sedlick.

Covermedia

Fiocco azzurro per Georgia May Jagger. La modella 32enne, figlia della leggenda dei Rolling Stones Mick Jagger e dell'icona fashion Jerry Hall, ha rivelato di essere diventata mamma di un maschietto con il compagno Cambryan Sedlick.

Georgia ha annunciato la lieta notizia via Instagram: «Nostro figlio Dean Lee Jagger Sedlick è nato il 30 settembre», ha scritto. «Siamo innamorati e felici e non riusciamo a distogliere lo sguardo da lui. Grazie @cambryans per essere così incredibile in ogni situazione e per prenderti sempre cura di noi».

Nel post, Georgia ha condiviso quattro foto Polaroid di lei e Cambryan mentre tengono in braccio il nuovo membro della famiglia.

Pochi minuti prima dell'annuncio di Georgia, la madre ha spoilerato la notizia attraverso il suo account. «Georgia May e mio nipote Dean Lee Jagger Sedlick», ha scritto Jerry in un altro post.

La modella e lo skater 24enne hanno annunciato di essere in dolce attesa a giugno. «Aspettiamo con pazienza il nostro migliore amico @cambryans», ha scritto nel commentare una serie di foto con il pancione.

Georgia e Cambryan si frequentano dal 2021.

