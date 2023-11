Piqué parla della rottura da Shakira: «La gente non ne conosce manco il 10%»

Alcuni anni fa Gerard Piqué e Shakira erano una coppia innamorata e felice. Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Gerard Piqué e Shakira si sono lasciati l'anno scorso. Ora l'ex calciatore ne ha parlato per la prima volta in modo più dettagliato. Non può «negare cose che non sono reali».

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex coppia Shakira e Gerard Piqué ha affrontato pubblicamente la sua separazione.

Come spiega ora il calciatore, la gente non conosce ancora tutta la verità.

Ha deliberatamente mantenuto un basso profilo quando la sua ex e i media lo prendevano in giro, «altrimenti mi sarei buttato dal sesto piano». Mostra di più

Gerard Piqué (36 anni) ha parlato per la prima volta in modo più dettagliato della sua rottura con l'ex compagna Shakira (46anni).

In un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica catalana «RAC1», l'ex calciatore professionista afferma di essere sopravvissuto a tutto questo solo perché si è protetto dalle accuse. Dopo che la coppia di celebrità si è separata nell'estate del 2022, Shakira ha lanciato colpi pesanti a Piqué in una canzone, tra le altre cose.

«Non posso uscire ogni giorno e negare cose che non sono reali», ha detto Piqué nell'intervista. «La gente non sa nemmeno il dieci per cento di tutto quello che è successo», sottolinea. Tuttavia, il 36enne non vuole parlare dei dettagli.

Gerard Piqué e Shakira sono stati una coppia per circa dodici anni. Secondo i media, dopo la rottura Piqué è stato visto più volte con la studentessa Clara Chia Marti (24 anni), molto più giovane.

Da allora i due sono diventati una coppia. All'inizio dell'anno ha postato per la prima volta una foto insieme su Instagram.

Il tempo dopo la rottura non è stato facile

Poco prima, Shakira aveva pubblicato la canzone «BZRP Music Sessions #53» con il produttore e DJ Bizarrap (25 anni). «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio», aveva scritto e poi cantato tra l'altro sull'ex compagno e su Marti nelle strofe della sua hit.

Nell'intervista, Piqué lascia intendere che il periodo successivo alla rottura con la cantante non è stato ovviamente facile: «Se avessi dato importanza a ciò che si diceva di me, ora sarei rinchiuso in un appartamento o mi sarei gettata dal sesto piano».

Shakira e Piqué si sono conosciuti durante le riprese del video musicale della canzone di lei «Waka Waka (This Time for Africa)», canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2010, e si sono messi insieme poco dopo.

Il loro primo figlio Milan è nato all'inizio del 2013 e il secondo figlio Sasha è nato nel 2015. La coppia ha infine annunciato la propria separazione nell'estate del 2022.