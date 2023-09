Shakira

La cantante si pente di aver dedicato anima e corpo all’ex calciatore: «Ho sacrificato anche la mia carriera».

Shakira credeva nel «finché morte non ci separi», prima di separarsi da Gerard Piqué nel 2022.

Durante un’intervista rilasciata a Billboard, la cantante colombiana è tornata a parlare della dolorosa fine della relazione con l’ex calciatore, padre dei suoi due figli.

«Le mie priorità erano la mia casa e la mia famiglia. Credevo nel «finché morte non ci separi». Credevo in quel sogno, custodivo quel sogno per me, per i miei figli», ha confidato la star.

Dalla relazione tra i due, insieme per oltre 11 anni prima del break-up, sono nati Milan, 10, e Sasha, 8.

Il modello di coppia per Shakira era rappresentato dai suoi genitori, insieme da 50 anni. «Si amano ancora come il primo giorno, un amore unico e irripetibile», ha detto la popstar. «Per questo so che è qualcosa di possibile».

Shakira ha trascorso oltre 10 anni a Barcellona con Piqué, sacrificando in parte la sua carriera artistica.

«Ero dedicata a lui, alla famiglia e a lui. Era difficile per me riuscire ad avere una carriera professionale vivendo a Barcellona. Non potevo lasciare i miei figli e andare da qualche parte per fare musica all’infuori della mia casa. È stato difficile mantenere il ritmo».

Dopo la separazione, Shakira si è trasferita a Miami, dove sta registrando nuova musica. Nel 2024 è prevista una lunga tournée.

Covermedia