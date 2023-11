Gerry Scotti

Il celebre conduttore parla del suo nuovo talent show per adolescenti e annuncia un ritorno speciale a dicembre.

Gerry Scotti si prepara a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con un nuovo progetto emozionante intitolato «Io Canto Generation».

Il talent musicale, dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, è un sequel del celebre «Io Canto», precedentemente condotto proprio da Scotti. Questa nuova sfida professionale inizia mercoledì 8 novembre su Canale 5.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Scotti ha rivelato che il formato del gioco rimarrà invariato, con un'importante componente di eliminazione. Ha sottolineato: «Resterà la gara: anche se lo chiamiamo gioco, c'è sempre il momento doloroso dell'eliminazione».

Scotti ha anche avvertito i giovani partecipanti sulle sfide che affronteranno nel mondo dello spettacolo: «Se i ragazzi vogliono fare questo mestiere nella vita, di porte in faccia ne prenderanno tante».

Il talent show vedrà sei coach d'eccezione, tra cui Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che supporteranno i giovani talenti. Una giuria composta da Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Al Bano Carrisi giudicherà le performance dei concorrenti.

Un ritorno speciale a dicembre

Scotti ha condiviso il suo dubbio iniziale riguardo alla continuazione di «Io Canto» dieci anni fa, ma ha riconosciuto che le nuove generazioni sono più abituate a stare davanti ai riflettori, grazie ai social media e alla costante esposizione mediatica. «Sono molto sicuri», ha dichiarato, riferendosi ai giovani partecipanti.

Inoltre, Gerry Scotti ha annunciato un ritorno speciale per dicembre, quando sarà al timone del celebre quiz show condotto in passato da Mike Bongiorno, «La Ruota della Fortuna». Ha dichiarato: «Stiamo lavorando alla realizzazione del programma per le prossime festività».

Questa nuova opportunità rappresenta un ritorno alle radici televisive di Scotti e promette di portare ancora più entusiasmo alla sua carriera in continuo sviluppo.

Covermedia