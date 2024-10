Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli torna dal 17 ottobre al cinema con «L'amore e altre seghe mentali», una commedia ironica e riflessiva che lo vede protagonista e regista.

Accanto a lui, Maria Chiara Giannetta interpreta Giulia, una cameriera pasticciona che sconvolge la vita di Guido, un uomo che ha rinunciato alle relazioni reali per rifugiarsi nel sesso virtuale.

«Viviamo in un mondo in cui la tecnologia ci bombarda di immagini di felicità e divertimento, rendendo più difficile l'impegno nelle relazioni», ha dichiarato Morelli, spiegando come la commedia affronti le difficoltà moderne legate all'amore e alla sessualità virtuale.

Nel film, Guido è un 45enne disilluso che riscopre le emozioni grazie all'incontro con Giulia, una donna che vive pienamente nel mondo reale.

La Giannetta aggiunge che il suo personaggio rappresenta una sfida per Guido, ma anche un'occasione di crescita. «Giulia è se stessa, senza filtri, e destabilizza Guido. È stata una sfida interpretarla, anche perché ho voluto recitare in dialetto pugliese», ha raccontato l'attrice.

Il film, che tocca anche temi come la dislessia, tanto cara a Morelli, porta sullo schermo un mix di leggerezza e profondità, puntando a far ridere ma anche a riflettere sul valore delle relazioni autentiche.

