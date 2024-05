Riley Keough

Un giudice ha bloccato la vendita della villa e del luogo di sepoltura del leggendario cantante.

I progetti di vendere Graceland, la villa e il luogo di sepoltura di Elvis Presley, sono stati bloccati.

Dopo la mossa della nipote del leggendario cantante, Riley Keough, di impugnare l'asta, un giudice del Tennessee ha emesso un'ingiunzione temporanea. Un portavoce del tribunale ha confermato che il cancelliere della contea di Shelby, JoeDae Jenkins, ha bloccato i tentativi di procedere con la vendita, prevista per giovedì.

«Come chiarito dalla corte, non c'era alcuna validità nelle rivendicazioni. Non ci sarà alcuna preclusione», hanno dichiarato i rappresentanti di Graceland e della Elvis Presley Enterprises in una nota.

«Graceland continuerà a funzionare come ha fatto negli ultimi 42 anni, garantendo ai fan di Elvis di tutto il mondo di continuare a vivere un'esperienza di altissimo livello quando visitano la sua iconica casa».

«Fraudolento» il tentativo di vendere Graceland

Riley, attuale proprietaria della storica tenuta di Memphis, aveva bollato il tentativo di vendere Graceland come «fraudolento», avviando una procedura legale per impedirlo.

Riley è stata nominata proprietaria e amministratrice fiduciaria della tenuta di famiglia in seguito alla tragica morte della madre Lisa Marie Presley nel 2023.

Lisa Marie aveva chiesto un prestito di 3,8 milioni di dollari nel 2018, utilizzando Graceland come garanzia.

La società da cui aveva ottenuto il prestito ha affermato che il denaro non era stato rimborsato prima della scomparsa di Lisa Marie.

Covermedia