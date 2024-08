Greta Gerwig

La regista sarebbe al lavoro su uno spinoff incentrato sul fidanzato di Barbie.

Greta Gerwig lascia intendere di essere al lavoro su un film incentrato sul personaggio di Ken. Durante un'intervista con 60 Minutes, la regista di «Barbie» ha risposto a una domanda su un possibile spinoff con protagonista il fidanzato della famosa bambola della Mattel. «La verità è che... sapete... scommetto che vedremo qualcosa», ha dichiarato Gerwig.

Ken è stato interpretato da Ryan Gosling nel film campione di incassi del 2023.

Greta ha poi aggiunto che, durante la stesura del film con Noah Baumbach, erano già emerse varie idee per il personaggio di Ken, non applicabili in quel momento alla sceneggiatura. «Avevamo troppo materiale per Ken. Scrivevamo in continuazione», ha affermato la regista.

«Barbie» è stato il film con più incassi del 2023, con oltre 1 miliardo di dollari raccolti a livello globale.

Ryan, che ha recitato accanto a Margot Robbie nel film, ha ammesso in una recente intervista di aver quasi rifiutato la parte di Ken. «C'era la pagina del titolo della sceneggiatura, che diceva «Barbie e Ken», ma la scritta «E Ken» era cancellata», ha detto a W Magazine. «Ho subito pensato: «Questa è la parte più difficile che dovrò interpretare».

«Come ci si approccia a interpretare un bambolotto senza genitali di 70 anni? Non c'è nessuna ricerca che puoi fare per quello. Non c'è nessuno che puoi seguire, nessun documentario che puoi guardare, nessun libro scritto su Ken. Sei da solo».

