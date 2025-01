Prince Harry

Il principe non sarà nel Regno Unito per l'inizio del processo contro News Group Newspapers.

Covermedia Covermedia

Il principe Harry non si recherà nel Regno Unito per il primo giorno del processo contro i media scandalistici. Si ritiene che testimonierà di persona in tribunale solo a febbraio.

Il processo è a carico di News Group Newspapers (NGN), che il reale britannico sostiene abbia utilizzato metodi non etici e illegali per raccogliere informazioni sulla sua vita privata nel corso degli anni.

Il processo inizia il 21 gennaio e dovrebbe durare sette settimane.

Anche altre persone in causa con il gruppo

A dicembre, il duca del Sussex ha ammesso di voler parlare in prima persona, anche per le centinaia di persone costrette a risolvere la questione in via extragiudiziale. Tra queste c'è Hugh Grant, che ha risolto la questione in via extragiudiziale lo scorso anno, per evitare di dover pagare oltre 8 milioni di sterline in spese legali, anche qualora i giudici si fossero pronunciati in suo favore.

«Come spesso capita a persone del tutto innocenti – ha detto Grant via social -, mi stanno offrendo un'enorme somma di denaro per tenere questa questione fuori dal tribunale. Non voglio accettare questi soldi o arrivare a un accordo. Mi piacerebbe vedere tutte le accuse che negano sottoposte a verifica in tribunale. Ma le regole relative al contenzioso civile significano che se procedo al processo e il tribunale mi riconosce un risarcimento anche di un centesimo inferiore all'offerta di transazione, dovrei pagare le spese legali di entrambe le parti».

Dei circa 40 querelanti iniziali, che hanno intentato una causa contro NGN, sono rimaste solamente due persone, tra cui Harry.