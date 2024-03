Harry tornerà presto nel Regno Unito, Meghan è «molto preoccupata»

Il principe Harry e la duchessa Meghan vivono in California dalla Megxit. IMAGO/ZUMA Wire

Il principe Harry sta per tornare a casa, ma resta da vedere se Meghan lo accompagnerà. In ogni caso, la Duchessa di Sussex è «molto preoccupata».

fts Fabian Tschamper

Il principe Harry (39 anni) tornerà presto nel Regno Unito. Rientrerà in patria tra poche settimane, ma resta da vedere se Meghan (42 anni) lo accompagnerà.

È un periodo di crisi per i reali britannici: prima la notizia del cancro di re Carlo III (75 anni), seguita poco dopo dalla diagnosi di tumore della Principessa Kate (42 anni).

Quest'ultima aveva appreso della pericolosa malattia dopo un esame addominale a gennaio. Una decina di giorni fa si è rivolta al pubblico in un videomessaggio.

È ormai noto che Harry è in viaggio verso casa. Sua moglie Meghan è «molto preoccupata» per questo, come scrive il quotidiano britannico «Express».

Harry ha anche una «paranoia costante» perché non riesce a togliersi di dosso il sospetto che la sua famiglia possa pianificare una controffensiva dopo la pubblicazione della sua autobiografia «Spare».

Investimenti per milioni negli Invictus Games

Il motivo del ritorno a casa sono gli «Invictus Games». L'8 maggio si terrà una funzione religiosa nell'ambito delle celebrazioni per il 10° anniversario. Harry e Meghan sono tra gli invitati. È previsto anche un discorso del Duca di Sussex.

Non è ancora certo se Meghan si presenterà davvero. Se lo farà probabilmente ci saranno anche Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni). Secondo l'Express, Harry spera che la moglie partecipi in modo da potersi godere la funzione con la sua famiglia.

Il futuro degli «Invictus Games» è stato recentemente assicurato: il Ministero della Difesa britannico ha annunciato che investirà milioni di euro per garantire che la competizione sportiva si tenga nel Regno Unito.

Una mossa che gli esperti considerano un'indicazione della volontà di Harry di riallacciare i rapporti con la sua patria.

La riconciliazione con il fratello William (42 anni) è ancora in sospeso e Harry vuole solo essere presente per la sua famiglia durante i problemi di salute del padre e della cognata.