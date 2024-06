Harry e Meghan si tengono per mano all'arrivo alla sede del governo a Lagos, in Nigeria, dove lo scorso maggio si sono recati per sostenere gli Invictus Games, fondati dal principe. KEYSTONE

La serie documentaria «Heart of Invictus» su Netflix ha ricevuto appena 300'000 visualizzazioni: un'umiliazione per il principe Harry e la duchessa Meghan

Il documentario «Heart of Invictus» rilasciato su Netflix dal principe Harry e la duchessa Meghan si è rivelato un flop assoluto.

Dopo aver lasciato la famiglia reale e il Regno Unito nel 2020, i duchi di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti per intraprendere una nuova carriera da produttori a Hollywood.

Lo scorso anno, la coppia ha prodotto una serie documentaria sugli Invictus Games attraverso la loro compagnia Archewell, ma lo show è stato un disastro totale in termini di visualizzazioni.

L'Hollywood Reporter ha diffuso una lista delle serie Netflix meno viste del 2023, e in fondo alla classifica figura proprio «Heart of Invictus» con appena 300'000 visualizzazioni.

«La docuserie è passata del tutto inosservata»

«La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha collezionato numeri enormi per tutta l'estate con Suits, ma questa docuserie, prodotta da Archewell, la compagnia che condivide con il marito il principe Harry, è passata del tutto inosservata», si legge sul sito.

«La serie segue gli atleti degli Invictus Games, una competizione fondata da Harry per i soldati e i veterani di guerra feriti o malati».

Nella classifica sono presenti anche «Human Resources», spin-off di «Big Mouth» con 2,5 milioni di visualizzazioni, il documentario «Working: What We Do All Day» con 1 milione di visualizzazioni, la serie animata di Tina Fey «Mulligan» e «The Netflix Cup» con appena 700'000 visualizzazioni.

A sorpresa in cima alla classifica si è piazzato «Il mondo dietro di te»: il film prodotto da Barack Obama, con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali, è stato riprodotto 121 milioni di volte.

