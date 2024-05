Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno visitato la Nigeria all'inizio di maggio per promuovere gli Invictus Games. Sunday Alamba/AP

Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno recentemente visitato la Nigeria per promuovere gli «Invictus Games». Il loro viaggio avrebbe causato molti problemi all'interno della famiglia reale: in particolare, re Carlo sarebbe piuttosto furioso.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno visitato la Nigeria a maggio. La coppia era nel Paese africano per promuovere gli «Invictus Games».

Il viaggio avrebbe causato un forte disaccordo all'interno della famiglia reale britannica.

In particolare il re Carlo e l'erede al trono William sarebbero furiosi, come ha rivelato un esperto reale al quotidiano britannico «Mirror». Mostra di più

Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno trascorso tre giorni in Nigeria all'inizio di maggio per promuovere gli «Invictus Games».

Harry, che in passato ha partecipato alla missione militare del suo Paese in Afghanistan, ha fondato la competizione sportiva per i soldati feriti in guerra dieci anni fa.

I due sono stati accolti come fossero delle vere e proprie star nel Paese africano sul Golfo di Guinea.

Carlo e William sarebbero furiosi

Il re Carlo III e l'erede al trono, il principe William, sarebbero però molto arrabbiati per come è andato il tutto. Lo ha rivelato l'esperto reale Tom Quinn al «Mirror».

«William è assolutamente furioso e determinato a trovare un modo per evitare immagini simili in futuro», scrive il quotidiano britannico. Anche il monarca sarebbe «più arrabbiato che mai». «Nessuno lo ha mai visto così», afferma l'esperto.

Ma cosa ha turbato così tanto il re e e il suo primogenito? «Il fatto che Meghan e Harry siano stati trattati come se si trattasse di un tour reale ufficiale», risponde Quinn.

Nel gennaio 2020, i duchi di Sussex avevano annunciato che non sarebbero più apparsi come membri attivi della famiglia reale, ma il loro attuale tour in Nigeria ha avuto tutte le caratteristiche tipiche di una visita reale ufficiale.

La coppia è stata infatti accolta con grandi balli e ha anche partecipato a ricevimenti e visite scolastiche.

«È come se non gli importasse nulla delle regole»

Secondo l'esperto reale, il principe e la duchessa hanno confermato i peggiori timori della famiglia reale britannica: «È come se non gli importasse nulla delle regole. Il loro viaggio in Nigeria è stato la prova che si rifiutano di accettare che non sono più reali attivi».

Quinn ha aggiunto: «Dal mio punto di vista, è facile capire perché i reali sono preoccupati. Per Carlo e William è come se Meghan e Harry dicessero: "Non abbiamo bisogno del vostro permesso per essere dei reali lavoratori. Lo faremo alle nostre condizioni, quando e dove vogliamo"».