Una foto di tempi migliori di re Carlo e il principe Harry. Immagine: go images/APress

Nuovo sviluppo nelle dispute all'interno della famiglia Windsor: secondo i media britannici, il principe Harry avrebbe rifiutato un invito da parte del padre Carlo.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Quando il principe Harry si è recato a Londra all'inizio di maggio, non c'è stato alcun incontro con il padre Carlo, malato di cancro.

Un portavoce del principe ha poi affermato che «purtroppo non è stato possibile a causa del fitto programma del re».

Cosa direbbe la regina Elisabetta delle dispute all'interno della famiglia reale britannica, se fosse ancora viva?

Ma ora il «Telegraph» sostiene che non è andata così. Secondo il quotidiano britannico, il secondogenito del sovrano, che vive negli Stati Uniti dal 2020, avrebbe rifiutato l'invito del padre.

Harry avrebbe avuto «preoccupazioni per la sicurezza»

Carlo avrebbe suggerito a Harry di trascorrere la notte in una delle residenze reali durante la sua breve visita, ma il figlio avrebbe preferito soggiornare in un hotel.

Il 39enne avrebbe avuto «problemi di sicurezza». Questo perché l'offerta del padre non avrebbe incluso un servizio di sicurezza finanziato dai contribuenti.

Situazione inaccettabile per il principe attento alla sicurezza

Significa che Harry avrebbe dovuto accontentarsi di «un luogo ben noto con entrate e uscite accessibili senza la protezione della polizia».

Inaccettabile per il principe, attento alla sicurezza, come sostiene il Telegraph. Si è invece registrato in un hotel, dove ha potuto «andare e venire senza essere visto».

La sicurezza è da tempo un problema: la protezione della polizia per i reali nelle isole britanniche è pagata dai contribuenti, ma il principe Harry ha perso questo privilegio da quando si è trasferito negli Stati Uniti.