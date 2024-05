Il principe William si sbilancia sullo stato di salute di Kate durante una festa in giardino

Su invito del principe William, questa settimana si è tenuto il «The Sovereign's Garden Party» nel parco dietro Buckingham Palace. IMAGO/Spotlight Royal

Il principe William ha organizzato una festa in giardino a Londra questa settimana. Oltre alle piacevoli chiacchiere, si è parlato anche di argomenti più seri, come la salute della moglie Kate.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William ha goduto del sostegno dei suoi cugini alla festa in giardino di questa settimana a Buckingham Palace a Londra.

Oltre alle piacevoli chiacchiere, durante la festa reale ci sarebbero state anche discussioni su argomenti più seri.

Alla domanda di un ospite sullo stato di salute della moglie Kate, William avrebbe risposto: «Sta migliorando ogni giorno di più. Sta migliorando». Mostra di più

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, i media hanno parlato soprattutto delle controversie all'interno della famiglia reale britannica. Questa settimana i giovani reali hanno dimostrato però che le cose possono essere diverse.

Su invito del principe William, si è tenuto il «The Sovereign's Garden Party» nel parco dietro Buckingham Palace a Londra. Il 41enne ha dovuto fare a meno della moglie, la principessa Kate, e del padre, re Carlo III, entrambi convalescenti per un cancro.

L'erede al trono britannico è stato invece accompagnato dalle cugine Beatrice, Eugenie e Zara Tindall, accompagnata dal marito Mike Tindall e dal cugino Peter Phillips.

William: «Il tempo è perfetto per nuotare»

I giovani reali hanno sfidato la pioggia battente e hanno salutato gli ospiti con gli ombrelli in mano.

Come scrive il quotidiano britannico «Daily Mail», il principe del Galles non ha lasciato che la pioggia battente rovinasse il suo umore. «Il tempo è perfetto per nuotare», avrebbe detto a un ospite ridendo.

Oltre alle piacevoli chiacchiere, durante la festa nel giardino reale sono stati discussi anche argomenti più seri, scrive il giornalista tedesco Arndt Striegler, che faceva parte del gruppo di ospiti selezionati.

La principessa Beatrice e la principessa Eugenie erano accanto al cugino William durante la festa in giardino a Buckingham Palace. IMAGO/Spotlight Royal

È un corrispondente della rivista scandalistica «Gala» e sembra aver ascoltato con particolare attenzione il primogenito del monarca, impegnato in una conversazione con i presenti.

L'ospite non si è lasciato sfuggire molto, ma ciò che ha detto l'erede al trono lascia sicuramente ben sperare.

Alla domanda di un invitato italiano sullo stato di salute della moglie, William avrebbe risposto: «Sta migliorando ogni giorno di più. Sta migliorando».

Il principe sta attraversando un momento difficile

Il giornalista tedesco non solo ha ascoltato con attenzione ciò che i giovani reali hanno discusso con gli ospiti, ma li ha anche osservati da vicino.

In particolare, il principe si è comportato in modo estremamente amichevole e professionale durante la festa in giardino e ha stretto molte mani.

«Ma in qualche modo si capisce che sta attraversando un momento difficile», ha affermato Striegler.