Un nuovo documentario della ZDF su Meghan e Harry sarà presto realizzato. Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Un'esperta di nobiltà tedesca sta lavorando a un nuovo documentario su Harry e Meghan per la ZDF. Durante le sue ricerche, ha scoperto che i Sussex sembrano vivere una vita molto isolata.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperta reale tedesca Ulrike Grunewald sta lavorando a un nuovo documentario su Harry e Meghan per la ZDF.

Ulrike Grunewald ha già partecipato a diversi documentari televisivi. Ad esempio, «The Windsors» (2009) e «The Queen» (2015).

Il documentario su Harry e Meghan sarà trasmesso a settembre. Mostra di più

Il canale televisivo tedesco ZDF ha in programma un regalo speciale per il principe Harry (39 anni) in occasione del suo compleanno importante, il 15 settembre: un nuovo documentario televisivo su di lui e sua moglie Meghan.

L'esperta di nobiltà tedesca Ulrike Grunewald sta lavorando al progetto televisivo. Ha già partecipato a diverse produzioni sulla famiglia reale inglese.

Tra queste ricordiamo: «The Windsors» (2009), «The Queen» nel 2015, «Man Fergie! - The Duchess and the Secret of the Windsors» (2020) e «Princess Diana's Dangerous Legacy» e «The Queen and the Power of Images» nel 2021.

Più chiarezza sul distacco dalla Royal Family?

L'esperta reale segue da tempo la vita di Harry e Meghan. Tra l'altro, ha assistito agli Invictus Games di Düsseldorf durante la loro visita in Germania nel 2023. È lì che è nata l'idea del documentario. Ha quindi iniziato un'intensa attività di ricerca.

Grunewald ha anche visitato la nuova casa di Harry e Meghan. A Montecito, in California, la giornalista ha parlato con persone della cerchia di conoscenze dei Sussex.

Ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild.de che stava esaminando più da vicino il «sistema Sussex» e voleva mostrare come questo «sistema» differisse da quello della famiglia reale.

Per esempio, stava indagando «il ruolo svolto dal denaro che proviene anche dalla Germania. Credo che questo ci aiuterà a capire perché Harry e Meghan hanno rotto con la famiglia».

Harry e Meghan vivono in isolamento

Durante le ricerche per documentario, la giornalista ha anche notato che «i due sembrano vivere in grande isolamento. Tutto si svolge in una cerchia strettamente controllata e non è molto trasparente. Sembra esserci molta paura di perdere il controllo, forse anche di essere traditi».

L'esperta di reali sta raccogliendo molte informazioni per il suo progetto. Se Meghan è in preda al panico per la sua ricerca, come hanno riportato diversi media, allora «deve sapere perché», dice Grunewald.

Per la Grunewald non si tratta di vecchi titoli di giornale: non le interessano «i panni sporchi dell'altro ieri».

Preferisce scoprire quanto segue sulla duchessa Meghan: «Se ha effettivamente ambizioni e opportunità di svolgere un ruolo nella politica americana e cosa c'entra la questione del razzismo».