La famiglia reale a Londra nel 2018. (foto d'archivio) Immagine: Keystone/AP/Matt Dunham

Il successo delle memorie del principe Harry, unito alle indiscrezioni di un accordo editoriale in più parti, sta alimentando le voci di un sequel del bestseller «Spare». Ma Harry è riluttante, forse a causa dei gravi problemi di salute della famiglia reale.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Il successo commerciale delle memorie di Harry e gli accenni a un accordo di pubblicazione in più parti stanno alimentando le speculazioni su un sequel del bestseller.

Nonostante il potenziale di ulteriori rivelazioni, il principe Harry rimane cauto. Le gravi malattie in famiglia potrebbero essere il motivo di questa pausa.

La principessa Kate e re Carlo III stanno affrontando problemi di salute che influiscono sulla loro partecipazione a eventi tradizionali come il Trooping the Colour, in programma l'8 di giugno.

Sebbene il principe Harry sia intenzionato a riallacciare i rapporti con la famiglia, un'altra rivelazione potrebbe compromettere le possibilità di riconciliazione. Mostra di più

Nel suo libro di memorie «Spare», il principe Harry ha condiviso alcune notevoli episodi della sua vita.

Il Duca di Sussex ha però omesso quasi completamente «un dettaglio»: il suo matrimonio con Meghan Markle. Come riporta Nau.ch, ciò ha portato gli osservatori a sospettare che Harry stia pianificando questo capitolo per un sequel della sua autobiografia.

Nonostante siano state pesantemente criticate, le rivelazioni del principe si sono rivelate dei bestseller. Il successo commerciale della sua biografia potrebbe giocare un ruolo nella decisione di scrivere un sequel.

L'esperta di nobiltà Kinsey Schofield ha persino sottolineato su YouTube che il contratto del principe Harry con l'editore prevede la pubblicazione di diversi libri.

La salute prima delle rivelazioni?

Ma è questo il momento giusto per ulteriori rivelazioni reali?

La Schofield dice di no. Secondo la sua valutazione, il principe Harry si sta contenendo per un motivo particolare: il cancro del padre Carlo (75 anni) e della cognata Kate (42 anni).

La principessa Kate si è ritirata dalla vita pubblica da marzo e non partecipa ad alcun impegno reale. Questo esclude anche la sua partecipazione alle prove del «Trooping the Colour», la superlativa parata militare che si tiene in onore del monarca regnante da oltre 260 anni.

Il «Trooping the Colour» senza Kate?

Le prove di quest'anno («Colonel's Day»), che si tengono l'8 giugno a Londra, si svolgeranno quindi senza la presenza di Kate. Secondo un comunicato di Palazzo, la Principessa del Galles non tornerà ai suoi incarichi ufficiali fino a quando i suoi medici non avranno dato una valutazione positiva dopo il trattamento per il cancro.

Palazzo non ha commentato la partecipazione di Kate alla parata vera e propria, che culminerà una settimana dopo, il 15 giugno, con l'apparizione della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace e un sorvolo da parte dei jet da combattimento della Royal Air Force britannica.

Ma c'è qualche motivo di speranza per quanto riguarda la salute della principessa Kate, come ha dichiarato a «Vanity Fair» una persona a lei vicina. Il confidente ha detto che la principessa è «fuori pericolo». «È stato un enorme sollievo per tutti quando si è capito che Kate tollerava i farmaci e che in realtà stava molto meglio», si legge.

Re Carlo sceglie la carrozza

Quest'anno il «Trooping the Colour» segna anche un allontanamento dalla tradizione dell'anno scorso per Re Carlo. Se nel 2023 aveva guidato la parata a cavallo, questa volta viaggerà in carrozza con la regina Camilla (76 anni) al suo fianco.

Non è chiaro se la decisione di allontanarsi dalla tradizione di cavalcare e optare invece per una carrozza sia dovuta al trattamento del cancro in corso o alla sua età avanzata.

Ciò che è indiscutibile è che sta seguendo l'esempio di sua madre, la regina Elisabetta II (1926-2022). Dal 1987, la regina si è sempre seduta in carrozza al Trooping the Colour. Suo marito, il principe Filippo (1921-2021), invece, ha partecipato alla parata a cavallo fino alla fiera età di 81 anni.

Desiderio di riconciliazione

Ma torniamo a Harry: l'esperta di reali Katie Nicholl riferisce che il principe rinnegato vuole migliorare il suo rapporto con la famiglia, malattia o meno.

E se Harry fa davvero sul serio, sospetta, non pubblicherà un sequel. «Loro [i Sussex] rovinerebbero ogni possibilità di riconciliazione».