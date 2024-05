La principessa Kate, malata di cancro, viene sommersa di regali

Alla fine di marzo, la Principessa Kate ha reso pubblico il suo cancro. Secondo i media britannici, da allora la famiglia reale ha ricevuto decine di migliaia di biglietti e regali. Palazzo intanto annuncia che la moglie di William non parteciperà l'8 giugno alla Colonel's Review, la parata militare a Londra. Carlo III andraà, malgrado la sua malattia, invece in Normandia.

Londra, Regno Unito. Il passaggio del testimone. Re Carlo III assiste al Trooping the Colour, noto anche come The King's Birthday Parade. IMAGO/Parsons Media

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22 marzo la Principessa Kate ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro in un video messaggio.

Nelle ultime settimane Palazzo è stato inondato da «decine di migliaia di lettere, biglietti e regali per Kate», scrive il Daily Mail

A causa dell'elevato numero di lettere e regali, il team della corrispondenza reale non è attualmente in grado di rispondere a tutti.

Kensington Palace ha confermato giovedì che la principessa non parteciperà l'8 giugno alla parata militare C«olonel's Review» a Londra.

Re Carlo III invece sarà presente in Normandia per l'80° anniversario dello sbarco alleato il 6 di giugno. Mostra di più

La principessa Kate è sottoposta a chemioterapia a causa della diagnosi di cancro. La moglie dell'erede al trono, il principe William, lo ha annunciato al pubblico in un emozionante videomessaggio il 22 marzo.

Da allora, la famiglia reale britannica ha ricevuto ogni giorno centinaia di auguri per la sua guarigione.

Nelle ultime settimane il palazzo è stato inondato da "«decine di migliaia di lettere, biglietti e regali per Kate"», scrive il Daily Mail.

Il team della corrispondenza reale è stato commosso dall'enorme effusione di affetto da parte del pubblico per la principessa 42enne in questo momento difficile.

La famiglia reale riceve solitamente 1.000 lettere a settimana

A causa dell'elevato numero di lettere e regali, il team non è, per ora, in grado di rispondere a tutte e tutti. Secondo il Daily Mail, l'obiettivo è quello di rispondere ad ognuno in un prossimo futuro.

La famiglia reale britannica riceve solitamente fino a 1.000 lettere a settimana. Tuttavia, dopo l'annuncio della diagnosi di cancro di Kate, questo numero è aumentato notevolmente.

Ora la moglie di William non partecipa ad alcun incarico pubblico o funzione reale per potersi concentrare completamente sulla sua guarigione.

Kate viaggia ora più spesso con la famiglia?

Secondo il Daily Mail, Kate è stata vista di recente con la sua famiglia in diverse occasioni. Non si sa ancora quando la principessa tornerà ufficialmente a farsi vedere in pubblico.

Kensington Palace ha confermato giovedì che la principessa di Galles non parteciperà l'8 giugno alla parata militare a Londra chiamata Colonel's Review che precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo.

Si tratta dell'annuncio ufficiale dopo che a inizio marzo, quando ancora non si sapeva della malattia di Kate, Palazzo era intervenuto per non confermare la partecipazione all'evento della moglie dell'erede al trono preannunciata dal ministero della difesa del governo di Rishi Sunak.

Sempre a inizio marzo, la corte si era limitata a precisare che avrebbe fatto un annuncio ufficiale a tempo debito rispetto alla presenza della principessa di Galles alla parata mentre il ministero della difesa aveva provveduto a modificare l'annuncio inserito nel sito web dove Kate veniva indicata fra i partecipanti all'evento, togliendo il suo nome.

Lei e William visti a fare compere nel Norfolk

Come sottolinea Sky News l'annuncio di Palazzo è arrivato dopo che negli ultimi giorni erano circolate alcune voci su un possibile ritorno di Kate agli impegni pubblici a fronte di un suo miglioramento.

Mentre sulla stampa locale del Norfolk, dove si trova la residenza di Anmer Hall dei principi di Galles scelta in questo periodo da Kate per la sua ripresa, è comparso un articolo in cui si parla di lei e del marito William intenti a fare compere in un negozio di dolciumi.

L'ultima indicazione ufficiale era arrivata la settimana scorsa quando Kensington Palace aveva dichiarato che la principessa seguiva i rapporti scritti della Royal Foundation Centre for Early Childhood, organizzazione di volontariato da lei patrocinata, ma non si prevedeva un ritorno sulla scena pubblica finché non ci sarà il via libera del suo team medico.

Carlo si recherà in Normandia

Anche il suocero di Kate, Re Carlo III, è malato di cancro e si sta curando. Tuttavia, di recente il 75enne ha ripreso a fare apparizioni pubbliche.

La famiglia reale ha recentemente annunciato che Carlo si recherà in Francia con la regina Camilla all'inizio di giugno nell'ambito degli eventi commemorativi per l'80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia.