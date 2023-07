Harry e Meghan temono per le loro produzioni con Netflix

Il principe Harry e la duchessa Meghan sono al momento piuttosto tranquilli, ma sono preoccupati per il loro futuro con Netflix. IMAGO/PPE

Lo sciopero a Hollywood non è ancora finito, e anche Harry e Meghan devono preoccuparsi delle loro produzioni. Il progetto da solista del principe per le missioni di sua madre, la principessa Diana, in Africa è sospeso fino a nuovo avviso.

Hai fretta? blue News riassume per te Con «Harry & Meghan», i duchi di Sussex hanno stabilito un record di streaming su Netflix.

Da allora non hanno pubblicato più nulla, ma in cantiere ci sono due documentari da solista del principe Harry.

Da un lato «Heart of Invictus» sull'evento sportivo paraolimpico, e dall'altro un documentario su sua madre che combatte contro le mine antiuomo in Africa. Mostra di più

Lo sciopero a Hollywood sta rallentando anche il principe Harry e la duchessa Meghan. Da quando gli sceneggiatori hanno smesso di cliccare la tastiera, pure vari attori si sono uniti alla protesta.

Questi chiedono un pagamento equo per gli scrittori del settore. Il problema principale risiede nei servizi di streaming.

Come riporta il «Daily Mail», la produzione Netflix dei duchi di Sussex sarebbe diventata «difficile». Il lavoro con il servizio di streaming non può andare avanti per il momento: dalla scorsa settimana il numero degli scioperanti è di circa 160.000 attori e quasi 11.500 autori.

È il più grande sciopero del mondo del cinema e della TV da 60 anni e, di conseguenza, molti progetti sono stati sospesi.

Il documentario su Diana dovrà aspettare

Lo sciopero è un grosso ostacolo per la coppia reale poiché ha firmato un accordo con Netflix nel 2020 che dovrebbe portare un guadagno totale di 81 milioni di sterline. Il servizio di streaming ha recentemente commentato che si aspettavano di più dai duchi. Quindi al momento c'è ancora un problema di cooperazione.

La prossima produzione di una serie è quella di un progetto da solista di Harry: ha girato il documentario «Heart of Invictus» in Africa. La serie in più parti si concentra sugli Invictus Games, l'evento sportivo paraolimpico per soldati disabili veterani di guerra, da lui fondato.

Quali saranno i prossimi piani per Meghan e il marito non è ancora noto. Ma il principe ha pianificato un'altra produzione da solista, seguendo le tracce di sua madre in Africa: la principessa Diana aveva fatto una campagna per la lotta contro le mine antiuomo all'interno del Continente. Questo contenuto è al momento sospeso.