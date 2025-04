Patty Pravo

Dal Piper Club a New York, passando per le sigarette in bagno e la libertà insegnata dalla nonna: l'icona della musica italiana si confessa a «Verissimo» con l'irriverenza e la leggerezza di sempre.

Covermedia Covermedia

Il Piper Club, gli anni Sessanta, l'incontro con Crocetta, le serate con Tenco e Boncompagni, la libertà assoluta respirata sin da bambina.

Patty Pravo si è raccontata a Silvia Toffanin in una lunga intervista a Verissimo, andata in onda domenica 13 aprile, rivelando aspetti intimi, ricordi vividi e un presente ancora sorprendente, come il legame virtuale con Madonna.

La regina del pop italiano ha infatti svelato di aver scoperto di essere seguita sui social proprio da Miss Ciccone: «La seguivo. È successo che ho visto che lei mi seguiva», ha detto con disarmante semplicità.

Un follow reciproco che, secondo Patty, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più: «Speriamo di poterci vedere. Se viene in Italia, la vado a trovare. Oppure vado io dove sta lei, a New York». Un possibile incontro tra due icone globali, entrambe ribelli, indipendenti, inimitabili.

«Mia nonna era spudorata, aveva un senso della libertà tutto suo»

Ma l'attitudine alla libertà di Patty Pravo ha radici profonde. «Mia nonna era spudorata, aveva un senso della libertà tutto suo», ha raccontato con affetto.

E ha ricordato anche i primi approcci al fumo: «Fumavo con i nonni. Nonno era capo dei tabacchi, mi scoprì e mi disse: ti dò 50 lire al giorno per comprarti 5 sigarette, ma fumi solo quando te lo diciamo noi. A casa no, vai in bagno». Una regola che lei, oggi, confessa di seguire ancora: «Vado nei bagni a fumare, ancora adesso».

Durante l'intervista, la cantante ha parlato anche del suo nuovo singolo, dal titolo programmatico: «Ho provato tutto». Un brano che, spiega, rispecchia perfettamente la sua visione dell'esistenza: «Diciamo che ho vissuto, ho provato davvero tutto. Ho avuto libertà sin da quando sono nata».

Infine, un salto indietro nel tempo, quando una domanda cambiò tutto: «Mi vedevano ballare al Piper, e Crocetta mi chiese: «Sai cantare come sai ballare?"». Da lì nacque Patty Pravo. Il resto è leggenda.