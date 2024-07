Holly Marie Combs

L'attrice è scomparsa il 13 luglio all'età di 53 anni.

Covermedia

Shannen Doherty pensava che le rimanesse più tempo da vivere. A rivelarlo è stata Holly Marie Combs, co-star di Shannen in «Streghe», in un episodio del podcast «House of Halliwell».

Riflettendo sulla morte dell'amica ed ex collega, avvenuta il 13 luglio all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, Holly ha dichiarato: «Ho avuto un po' di tempo per riflettere su quello che è successo e su come sono andate le cose».

«Penso che abbia fatto tutto quello che poteva per il tempo che ha avuto a disposizione, ma pensavamo di avere più tempo. Questa è la parte davvero triste», ha aggiunto. «Avevamo dei progetti importanti per quest'anno. Non pensava che se ne sarebbe andata così presto».

«Sembra un terribile cliché... finché non succede a te. Pensiamo sempre di avere del tempo, ma la vita cambia in un attimo».

Shannen avrebbe co-condotto il podcast «House of Halliwell»

Alla star di «Beverly Hills 90210» era stato inizialmente diagnosticato un tumore al seno nel 2015. Nel 2017, la malattia era in remissione, ma nel 2020 l'attrice rivelò come il cancro fosse arrivato al quarto stadio. Successivamente il brutto male si è diffuso al cervello e alle ossa.

L'8 luglio, a pochi giorni dalla sua scomparsa, era stato annunciato che Shannen avrebbe co-condotto il podcast «House of Halliwell», in cui lei e Holly avrebbero rivisto e commentato alcuni episodi di «Streghe».

«Voglio che tutti sappiano che lei era super felice di stare qui, ed era felice di rivedere quegli episodi con occhi nuovi, come continuava a ripetere», ha detto Holly. «Era diventata una fan, come se fosse un membro del pubblico... Penso che nessuno amasse Streghe più di lei».

Holly, Shannen e Alyssa Milano hanno interpretato le sorelle Halliwell nella serie, iniziata nel 1998. Shannen ha lasciato il set nel 2001 al termine della terza stagione.

