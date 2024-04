Hugh Grant

L’attore torna nel quarto capitolo del film nei panni di Daniel Cleaver.

Covermedia

Hugh Grant fornisce alcune anticipazioni sul quarto capitolo di «Bridget Jones».

L’attore di «Notting Hill» ha interpretato Daniel Cleaver, l’interesse amoroso della protagonista, ne «Il diario di Bridget Jones» del 2001, e nel sequel del 2004 «Che pasticcio! Bridget Jones».

Grant non è invece apparso nel terzo film del 2016, «Bridget Jones's Baby» poiché si pensava che il suo personaggio fosse morto, ma in un teaser viene svelato che Daniel è riuscito a sopravvivere a un incidente aereo.

Alla domanda sul motivo per cui abbia accettato di partecipare a «Bridget Jones: Mad About the Boy», Hugh ha dichiarato ad Access Hollywood: «Perché c’è un’ottima sceneggiatura. C’è tanto sentimento, oltre a essere molto divertente. È il migliore script tra i quattro che ho letto finora».

In un’altra intervista con Entertainment Tonight, l’attore britannico si è ulteriormente sbilanciato: «È una delle migliori sceneggiature lette negli ultimi anni».

Il film uscirà per San Valentino del 2025

Il film sarà una commedia in pieno stile Bridget Jones, ma sarà anche «molto triste», tanto da aver fatto piangere il veterano del cinema.

La scrittrice di Bridget Jones, Helen Fielding, si è occupata della sceneggiatura del film, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013.

«Mad About the Boy» vede Bridget nei panni di una vedova con due figli dopo la morte di Mark Darcy, il personaggio di Colin Firth. A 50 anni, Bridget torna ad aprire le porte del suo cuore e conosce un 30enne, che si pensa verrà interpretato da Leo Woodall, star di «One Day».

Il film è stato annunciato ufficialmente a inizio aprile. Torneranno nel cast la protagonista Renée Zellweger, Emma Thompson, interprete della sua ostetrica, mentre tra le new entry ci sarà Chiwetel Ejiofor.

Diretto da Michael Morris, il film verrà rilasciato negli Stati Uniti su Peacock nel giorno di San Valentino 2025, mentre a livello internazionale arriverà nelle sale in una data non ancora annunciata.

Covermedia