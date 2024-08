Ecco tutti i concorrenti VIP del «Grande Fratello 2024»

Clarissa Burt

Nomi come Clarissa Burt, Clayton Norcross e Enzo Paolo Turchi, insieme a nuovi protagonisti come Giulia Mannucci e Helena Prestes, arricchiranno le dinamiche del reality.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Il cast del «Grande Fratello 2024», condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è stato anticipato in anteprima da Davide Maggio.

Tra gli opzionati troviamo Clarissa Burt, attrice ed ex modella americana naturalizzata italiana, nota per la sua partecipazione a programmi come «Ricomincio da due» e «Un disco per l'estate».

Anche Clayton Norcross, famoso per il ruolo di Thorne Forrester in «Beautiful», farà parte del cast, portando con sé la sua esperienza nelle soap opera e nei reality come «La fattoria».

Un altro nome di rilievo è Enzo Paolo Turchi, il noto ballerino e coreografo che ha iniziato la sua carriera al fianco di Raffaella Carrà e ha partecipato a trasmissioni come «Canzonissima», «Domenica In» e «L'Isola dei Famosi». Mostra di più

Il cast del «Grande Fratello 2024», condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è stato anticipato in anteprima da Davide Maggio.

Tra gli opzionati troviamo Clarissa Burt, attrice ed ex modella americana naturalizzata italiana, nota per la sua partecipazione a programmi come «Ricomincio da due» e «Un disco per l'estate».

Anche Clayton Norcross, famoso per il ruolo di Thorne Forrester in «Beautiful», farà parte del cast, portando con sé la sua esperienza nelle soap opera e nei reality come «La fattoria».

Un altro nome di rilievo è Enzo Paolo Turchi, il noto ballerino e coreografo che ha iniziato la sua carriera al fianco di Raffaella Carrà e ha partecipato a trasmissioni come «Canzonissima», «Domenica In» e «L'Isola dei Famosi».

Ecco i giovani

Tra i giovani protagonisti, troviamo Giulia Mannucci, influencer e pilota d'aerei privati, nota per la sua partecipazione a «Il Collegio».

Helena Prestes, modella brasiliana che vive a Milano, si unisce al cast dopo aver partecipato a «Pechino Express» e «L'Isola dei Famosi», portando un tocco internazionale al programma.

Diversi volti della TV

Non mancano volti noti della TV italiana, come Iago Garcia, attore spagnolo famoso per la sua vittoria a «Ballando con le Stelle», e Ilaria Galassi, ex ragazza pon-pon di «Domenica In» e star di «Non è la Rai», che condivide una storia di resilienza personale dopo un grave problema di salute.

Inoltre, Jessica Morlacchi, ex membro dei Gazosa e concorrente di «The Voice of Italy» e «Tale e Quale Show», porta nel programma la sua esperienza musicale e la sua storia di superamento degli attacchi di panico.

Altri nomi del cast includono Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, entrambe ex protagoniste di «Non è la Rai», che parteciperanno insieme al reality, portando con sé ricordi e legami di un'epoca televisiva molto amata.

Questo mix di veterani dello spettacolo, giovani influencer e personaggi con storie personali uniche promette di rendere l'edizione 2024 del «Grande Fratello» una delle più avvincenti e seguite.

O forse no?

Covermedia