Nel lieto fine, personaggi socialmente disintegrati come il verde Grinch, che vuole rubare il Natale, vengono riportati nella comunità (Taylor Momsen nei panni di Cindy Chi Lou e il classico Grinch interpretato da Jim Carrey nell'omonimo film del 2000).

I film di Natale scaldano il cuore e sono erroneamente considerati smielati e prevedibili, afferma una ricercatrice dei media. In realtà, mostrano molto della vita reale prima dell'obbligatorio lieto fine.

Una ricercatrice sui media non è d'accordo con questa critica.

Questi film raccontano molto dei problemi quotidiani, della ricerca di un partner e delle relazioni fallite, delle famiglie patchwork, della povertà e del disagio sociale. Mostra di più

«Tre nocciole per Cenerentola», «Love Actually» o «Mamma ho perso l'aereo»: i film di Natale invadono la TV e i servizi di streaming durante il lungo periodo delle feste.

I critici li trovano spesso kitsch, sdolcinati e prevedibili, ma a torto, come afferma la ricercatrice sui media Irmtraud Hnilica.

Prima del tipico lieto fine, le commedie e i film fiabeschi raccontano molto dei problemi quotidiani, degli appuntamenti e delle relazioni fallite, delle famiglie patchwork, della povertà e del disagio sociale.

10 minuti di lieto fine, 80 minuti di vita reale

«Solo gli ultimi dieci minuti sono felici, gli 80 minuti precedenti mostrano spesso la vita reale», afferma l'esperta, che da anni studia i film di Natale e ha pubblicato due libri sull'argomento insieme a due colleghi.

Nel lieto fine, personaggi socialmente disintegrati come il verde Grinch, che vuole rubare il Natale, o l'avaro Ebenezer Scrooge di «A Christmas Carol» di Charles Dickens vengono riportati nella comunità. «I film parlano anche di come l'integrazione sociale possa avere successo».

Ad esempio nel classico film natalizio «Love Actually» del 2003 il piccolo Sam vive da solo con il patrigno dopo la morte della madre per cancro, mentre lo scrittore Jamie viene tradito dalla fidanzata e dal fratello.

Oppure «Il piccolo Lord» (1980) mostra la povertà e le condizioni di vita devastanti, mentre il conte attraversa il villaggio con il piccolo Lord.

Chi dimentica il proprio figlio a casa?

Anche i due lungometraggi tipici delle feste e particolarmente popolari come «Mamma ho perso l'aereo» e «Tre nocciole per Cenerentola» traggono la loro suspense dalle relazioni familiari meno romantiche.

Chi dimentica il figlio di otto anni a casa, come la famiglia McCallister dimentica il suo Kevin nel film? E per gli standard odierni, Cenerentola sarebbe una chiara vittima del bullismo famigliare.

Secondo la ricercatrice, parte del film di Natale è che gli angeli o i colpi di scena delle fiabe possono anche aiutare nella risoluzione.

Per esempio in uno dei film natalizi più classici «La vita è meravigliosa» («It's a Wonderful Life», 1946) di Frank Capra, l'angelo Clarence impedisce all'uomo d'affari stanco del mondo George, interpretato da James Stewart, di buttarsi in acqua.

Guardare un film di Natale invece di parlare

Film come quelli di Capra sono stati realizzati dopo la Seconda guerra mondiale, in un periodo particolarmente cupo, chiarisce la ricercatrice. Con la loro tipica estetica della neve, degli alberi di Natale, carrozze e campane e i colori rosso, verde e oro, i film hanno plasmato il concetto culturale odierno del Natale nel suo complesso.

Prima di allora, nel XIX secolo, le cartoline natalizie mostravano ancora un'immagine molto più sobria delle festività, ha rilevato Hnilica nelle sue analisi.

Quindi un po' di romanticismo è ammesso. E guardare i film di Natale insieme, che piaccia o no, ha sicuramente un effetto positivo: «Come rituale dei social media, guardare i film di Natale insieme aiuta anche a regolare le emozioni», afferma l'esperta. «Mentre il film di Natale viene proiettato, si è sollevati dalla comunicazione familiare, a volte un po' stressante».