L'ex membro dei One Direction, Liam Payne, è morto all'età di 31 anni (foto d'archivio). KEYSTONE

A poche ore dalla notizia che l'ex membro dei One Direction, Liam Payne, è morto all'età di 31 anni, il mondo della musica e dello spettacolo condivide sui social media i propri messaggi di cordoglio.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires.

Le autorità locali stanno indagando se si tratti di una morte accidentale oppure di suicidio.

A poche ore dalla tragica notizia, il mondo della musica e dello spettacolo ha scritto sui social media i propri messaggi di dolore. Mostra di più

A soli 31 anni l'ex membro dei One Direction, Liam Payne, è morto dopo che è caduto dal terzo piano di un hotel a Bueons Aires. Mentre la polizia e la procura locale cercano di capire se si tratti di un incidente o di un gesto estremo, artisti e varie celebrità hanno condiviso il proprio dolore per la perdita sui social media.

«Sono sotto shock in questo momento. Liam è sempre stato così gentile con me. È stato uno dei primi grandi artisti con cui ho avuto modo di lavorare. Non posso credere che se ne sia andato», ha scritto il cantante Charlie Puth sulle sue storie di Instagram, condividendo diversi scatti insieme a Payne.

Anche il rapper Ty Dolla Sign è incredulo per la morte del collega: «Ti ho parlato appena due giorni fa, ragazzo mio. Mi mancherai davvero», ha scritto nelle storie di Instagram, pubblicando un video di Liam.

Il produttore e DJ Zedd – con cui Payne ha collaborato per il suo singolo «Get Low» – ha scritto su X: «RIP Liam... non posso credere che tutto questo sia reale... assolutamente straziante». E su Instagram ha condiviso una serie di scatti col cantante con un emoji del cuore spezzato come didascalia.

RIP Liam… I can’t believe this is real…

absolutely heartbreaking … 💔 — Zedd (@Zedd) October 16, 2024

Anche il produttore Juicy J ha espresso il suo cordoglio su X: «RIP Liam Payne wow, non posso crederci. Preghiere per la famiglia».

R.I.P. Liam Payne wow I can't believe it prayers up for the family 🙏🏿 — juicy j (@therealjuicyj) October 16, 2024

«Così sconvolgente sentire la notizia della morte di Liam Payne. Affetto e condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. RIP amico mio», ha scritto Paris Hilton su X.

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺 — Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024

Anche il conduttore di talk show britannico Piers Morgan ha espresso stupore per la morte di Payne su X: «Che tragedia scioccante», ha scritto.

Good grief.. what a shocking tragedy. https://t.co/ZoL55QSRHD — Piers Morgan (@piersmorgan) October 16, 2024

Al momento, come riporta People, nessuno degli ex membri dei One Direction ha ancora reagito pubblicamente alla morte di Payne.