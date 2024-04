La principessa giordana Rajwa è incinta. Si tratta del primo figlio per l'erede al trono di Giordania e sua moglie. Imago/PPE

Grande gioia per la famiglia reale della Giordania: il principe ereditario Hussein e la principessa Rajwa aspettano il loro primo figlio. La prole arriverà quest'estate.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te L'erede al trono di Giordania Hussein e la sua sposa Rajwa diventeranno genitori per la prima volta.

Lo ha annunciato il palazzo reale giordano su X.

È il primo nipote del re e della regina.

Il bebè dovrebbe arrivare in estate, circa un anno dopo il matrimonio da sogno. Mostra di più

La famiglia reale giordana ha tutte le ragioni per essere felice. Circa un anno dopo il loro matrimonio da sogno, il principe ereditario Hussein (29 anni) e la principessa Rajwa (29) aspettano un bambino. I reali hanno confermato la lieta notizia in un comunicato stampa mercoledì, anche su X.

«La corte reale hashemita è lieta di annunciare che le loro altezze reali il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo figlio, che arriverà quest'estate», si legge sopra la foto della coppia felice alle loro spettacolari nozze.

E la dichiarazione sul profilo ufficiale del palazzo su X recita: «La corte reale hashemita si congratula con Sua Maestà il re hashemita Abdullah II Ibn Al Hussein e Sua Maestà la regina Rania Al Abdullah per questo evento e augura alle loro altezze reali buona salute e buona prole».

È il primo nipote del re e di sua moglie. La gioia è grande, e soprattutto la regina Rania (53 anni) sarebbe entusiasta. Quest'ultima ha spesso rivelato quanto le piace essere madre e che non vede l'ora di scambiare questo titolo con quello di nonna prima o poi.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي



— RHC (@RHCJO) April 10, 2024

Conosciuti tramite un «vecchio amico di scuola»

Il principe Hussein si è sposato con Rajwa il 1. giugno 2023. È stato un matrimonio da sogno al quale sono stati invitati 140 capi di Stato e famiglie reali da tutto il mondo. Tra questi figuravano, tra gli altri, il principe William (41) e la principessa Kate (42), e il re Carl Gustaf (77) e la regina Silvia (80).

La coppia si è sposata nel Palazzo Zahran nella capitale dello Stato Amman, dove anche il re Abdullah e la regina Rania si sono giurati amore eterno.

I due futuri genitori si sono conosciuti tramite «un vecchio compagno di scuola», come ha rivelato il principe ereditario in un incontro ad Amman nel maggio 2023. E ha aggiunto: «Non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno come Rajwa».