Il principe Harry ha rilasciato un'intervista al programma televisivo statunitense «Good Morning America», provocando non poche polemiche in Gran Bretagna. Il figlio minore di re Carlo ha infatti dichiarato di aver pensato di richiedere la cittadinanza americana. Questo gli costerebbe però tutti i suoi titoli reali.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry (39 anni) sta considerando di richiedere la cittadinanza americana.

Le conseguenze di un'eventuale naturalizzazione potrebbero essere devastanti per il figlio minore di re Carlo, che potrebbe addirittura dover affrontare una controversia giudiziaria.

Normalmente un membro della famiglia reale britannica perde tutti i titoli quando accetta un'altra cittadinanza. Mostra di più

I Sussex sono stati nei titoli dei giornali quasi ogni giorno dopo la Megxit, soprattutto come oggetto di critica. Ciononostante, il principe Harry e la duchessa Meghan appaiono di buon umore e disponibili in pubblico.

Questo è stato anche il caso durante una recente esibizione a Whistler, in Canada, dove la coppia ha partecipato a un campo di addestramento per i prossimi «Invictus Games».

Anche la faida all'interno della famiglia reale britannica non viene mai affrontata direttamente, ma solo per vie traverse, come ad esempio con il libro del figlio minore di re Carlo, in cui i reali vengono duramente criticati.

Oppure come nell'intervista televisiva a «Good Morning America», durante la quale il principe ha parlato della visita a suo padre a causa del cancro: «Amo la mia famiglia. Sono grato del fatto che ho potuto salire su un aereo, fargli visita e passare del tempo con lui».

Harry potrebbe perdere tutti i suoi titoli

Un fatto quasi irrilevante dato che nella stessa conversazione Harry ha ammesso che ha pensato di diventare un cittadino americano.

Come ha spiegato un avvocato al britannico «Mirror», questo potrebbe avere una serie di conseguenze devastanti per il principe, che all’emittente statunitense ABC ha detto con nonchalance: «La cittadinanza americana è un pensiero che mi ha attraversato la mente, ma certamente non è una priorità per me in questo momento».

Se il 39enne diventasse effettivamente un cittadino statunitense perderebbe tutti i suoi titoli reali, spiega l'avvocato. Come scrive sempre il «Mirror», rinuncerebbe al titolo di principe e alla lealtà verso suo padre e alla famiglia reale britannica. Potrebbe anche dover affrontare una controversia giudiziaria.

Un trattamento speciale potrebbe salvargli il titolo

In alternativa, il secondogenito del monarca potrebbe insistere sulla violazione della clausola sulla parità di trattamento, afferma l'avvocato. In questo modo non dovrebbe rinunciare ai suoi titoli.

«Poiché si tratta di un settore del diritto relativamente inesplorato, probabilmente arriverebbe fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti», spiega.

Harry potrebbe anche chiedere al Congresso di approvare una legge privata: questo sarebbe un trattamento speciale, ma anche in questo modo manterrebbe i suoi titoli.