Il Volo

La conferma arriva durante il morning di Fiorello «Viva Rai2».

I giovani talenti de Il Volo hanno deciso di mettere fine alle speculazioni che da giorni animano il dibattito sul loro futuro.

Piero Barone si dice impegnato in lezioni di canto da solista, Gianluca Ginoble sembrerebbe prossimo all'addio al trio per amore di una fidanzata residente in America, trasformandosi di fatto nella nuova «Yoko Ono» del gruppo, mentre Ignazio Boschetto sarebbe assorto nei preparativi del proprio matrimonio.

Ma, come dimostrato da Fiorello durante il programma «Viva Rai2», tali dicerie non trovano fondamento nella realtà. «L'atomo si può dividere, noi no», affermano con fermezza i membri del trio prima della loro partecipazione al morning show.

Tra risate e performance di alto livello, le prime ore del mattino non sono mai state così melodiose, sebbene gli abitanti di Via Asiago potrebbero non condividere lo stesso entusiasmo, data la piccola vendetta orchestrata da Fiorello.

Fiorello si vendica degli abitanti di Via Asiago

Fiorello ha infatti elaborato un piano per vendicarsi degli abitanti di Via Asiago, che nella scorsa edizione del programma avevano lamentato il disturbo causato dalle prime ore dell'alba, costringendo il mattin show a trasferirsi al Foro Italico, dove il volume elevato della musica non arreca fastidio.

La vendetta, servita dopo mesi di attesa, ha visto Il Volo esibirsi con «Grande amore», uno dei loro maggiori successi, a volume massimo proprio sotto Via Asiago, regalando un risveglio indimenticabile.

Di fronte alle voci di una possibile rottura all'interno del gruppo, causata da un presunto litigio durante un'intervista radiofonica, Fiorello ha voluto chiarire la situazione, interpellando direttamente gli interessati.

La risposta è stata pronta e inequivocabile: «Non ci stiamo sciogliendo, non c'è alcuna Yoko Ono tra noi». I fan possono quindi respirare sollevati: il tour del trio è confermato e, per il momento, non esiste alcuna intenzione di separarsi da parte dei loro amati artisti.

Covermedia