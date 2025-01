Leonardo DiCaprio

Il gesto dell'attore e attivista per l'ambiente arriva dopo le feroci critiche per aver abbandonato la sua città ed essere volato in vacanza a Cabo San Lucas a bordo di un jet privato.

Covermedia Covermedia

Leonardo DiCaprio devolve un milione di dollari per aiutare la popolazione di Los Angeles, gravemente colpita dagli incendi.

Il Premio Oscar lo ha annunciato tramite Instagram: «Gli incendi di Los Angeles stanno devastando la nostra città», ha scritto il 50enne. «Sto donando 1 milione di dollari in collaborazione con il programma di risposta rapida di @rewild per supportare sia le esigenze urgenti sia il lavoro di recupero post-incendio».

L'attore di «Revenant» ha continuato: «Gli aiuti iniziali andranno immediatamente a beneficio della LA Fire Department Foundation, della California Fire Foundation, della World Central Kitchen, della California Community Foundation, della Pasadena Humane Society e del SoCal Fire Fund, organizzazioni in prima linea che forniscono risorse tanto necessarie ai nostri soccorritori e vigili del fuoco, nonché alle persone, agli animali e alle comunità che ne hanno più bisogno».

La storia di Leonardo DiCaprio Screenshot storia Instagram

Leonardo è cresciuto a Los Angeles ed è co-fondatore di Re:Wild, un ente benefico «in una posizione unica per rispondere a disastri ed emergenze ambientali».

Pochi giorni fa DiCaprio era stato visto salire a bordo di un jet privato con destinazione Cabo San Lucas, accompagnato dalla fidanzata Vittoria Ceretti: il gesto aveva scatenato la rabbia dei fan.

Oltre a DiCaprio, anche Jamie Lee Curtis ed Eva Longoria hanno donato 1 milioni di dollari, mentre Beyoncé ha devoluto 2.5 milioni di dollari alla nuova associazione benefica LA Fire Relief Fund, creata attraverso la sua BeyGOOD.