Leo Dicaprio

Mentre Los Angeles brucia, il premio Oscar vola a Cabo San Lucas con la fidanzata Vittoria Ceretti, sollevando più di un sopracciglio.

Covermedia Covermedia

Mentre le fiamme avvolgono Los Angeles, costringendo più di 100.000 persone a lasciare le proprie case e celebrità del calibro di Tom Hanks, Anthony Hopkins e Julia Louis-Dreyfus a vedere le loro residenze distrutte, Leonardo DiCaprio opta per una fuga mirata.

Venerdì l'attore è stato avvistato mentre atterrava a Cabo San Lucas, in Messico, a bordo di un jet privato insieme alla sua fidanzata, la modella Vittoria Ceretti.

DiCaprio, noto ambientalista e fondatore della Leonardo DiCaprio Foundation, che ha elargito più di 80 milioni di dollari per combattere i cambiamenti climatici, è apparso rilassato in felpa e cappellino da baseball mentre scendeva dall'aereo.

Accanto a lui, oltre alla giovane compagna, c'erano il padre George DiCaprio e sua moglie Peggy Ann Farrar. La coppia, legata dal 2023, si è già ritrovata al centro dei riflettori: durante una fuga romantica in Italia, Ceretti aveva sfoggiato un vistoso anello a forma di cuore, alimentando voci su un possibile fidanzamento. Tuttavia, il gioiello risale al 2022, prima della loro relazione.

Anche altri hanno scelto Cabo come rifugio sicuro

Non solo DiCaprio, però, ha scelto Cabo come rifugio sicuro: al suo arrivo all'aeroporto, anche Larry David, creatore delle iconiche serie «Seinfeld» e «Curb Your Enthusiasm», è stato notato dai paparazzi.

Nel frattempo, Hollywood si lecca le ferite. Le fiamme continuano a devastare la città, lasciando senza casa star di primo piano. E mentre i suoi colleghi si rimboccano le maniche per affrontare l'emergenza, la scelta di DiCaprio di partire per una destinazione paradisiaca non è passata inosservata.