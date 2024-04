L’attrice italiana Isabella Ferrari si è aperta a 360 gradi durante una puntata di «Verissimo». IMAGO/SOPA Images

L’attrice Isabella Ferrari si è aperta a 360 gradi parlando della sua esperienza personale con l’interruzione di gravidanza.

Covermedia

Isabella Ferrari, celebre per le sue interpretazioni in cinema e televisione, ha recentemente condiviso aspetti molto personali della sua vita durante l'ultima puntata di «Verissimo» su Canale 5.

L'intervista, andata in onda sabato 20 aprile, è stata un'occasione per l'attrice di riflettere sulle figure centrali della sua esistenza e sulle scelte difficili affrontate in gioventù.

«È stata molto presente nella mia vita, così tanto che per me non c'erano giornate dove non la sentivo almeno due volte al giorno, anche già bella grandina. Quando poi è mancata mi mancava sentirla quotidianamente», ha raccontato la Ferrari, descrivendo il profondo legame con sua madre Maria, scomparsa alcuni anni fa.

Una figura essenziale nei momenti più critici

La figura materna è stata fondamentale anche nei momenti più critici della sua vita, come quando, ancora molto giovane, ha deciso di interrompere una gravidanza. Isabella ha condiviso come la madre l'abbia accompagnata in quella circostanza delicata, un gesto che ancora oggi considera rivoluzionario.

«Anche se potrebbe sembrare innaturale che una madre ti accompagni in quella situazione, trovo che – visto che son passati tanti anni – era qualcosa di rivoluzionario, anche per la nostra cultura», ha spiegato l'attrice, sottolineando come quel sostegno sia stato un esempio di amore incondizionato e libertà.

Questi temi hanno trovato spazio nel dibattito più ampio sull'aborto, una questione ancora molto discusso a livello globale. Ferrari ha espresso il suo desiderio di una maggiore libertà di scelta, facendo riferimento alle differenze normative tra Paesi come la Francia e gli Stati Uniti.

«È sempre una questione legata all'amore»

«Si parla sempre di aborto in tutti i modi e Paesi del mondo. Vorrei essere in Francia dov'è quella libertà è nella costituzione, un tassello che non si può più cambiare. In America è esattamente il contrario, io per quello che ho vissuto e penso in assoluto è sempre una questione legata all'amore», ha commentato.

«Accettare di avere un figlio ha sempre a che vedere con quell'amore lì, non può essere un'imposizione, a volte ci sono problemi di violenza o di miseria, ci possono essere tante problematiche che non ti fanno accettare una gravidanza. Io, ragazzina, con mia madre che mi accompagna rimane per me un'immagine di grande libertà e amore».

Ora madre di tre figli, Ferrari riflette anche sull'educazione dei giovani in un mondo dominato dai social media e dalle pressioni esterne: «Oggi come oggi penso sia importante lasciare la possibilità anche di sbagliare in questo mondo dove dobbiamo essere tutti belli e perfetti e dove è sempre a rischio la nostra autostima appena accendiamo il telefono».

Covermedia