Jada Pinkett Smith ha detto di esser rimasta scioccata quando Will Smith ha parlato di lei come di sua «moglie» durante il clamoroso episodio dello schiaffo in diretta al comico Chris Rock durante gli Oscar 2022.

L'attrice, che sta lanciando il suo libro di memorie, ha rivelato alla Nbc che «da anni» la coppia non si considera più sposata.

«Non ci chiamiamo più marito e moglie da tempo. Mi chiesi, ma perché proprio adesso?», ha detto la Pinkett che nei giorni scorsi aveva parlato di una separazione in atto da sei anni già al tempo dell'incidente, anche se mai formalizzata in divorzio.

Il memoir di Jada, intitolato Worthy, uscirà il 17 ottobre.

Il celebre schiaffo a Rock

L'anno scorso, agli Academy Awards, Smith aveva preso a schiaffi Rock che aveva fatto una battuta sulla testa rasata della Pinkett che soffre di alopecia.

Jada aveva alzato gli occhi al cielo: «Non tanto per me quanto perché pensavo che stava prendendo in giro la mia malattia», ha detto adesso l'attrice.

Dopo lo schiaffo Will Smith ha vinto l'Oscar per il miglior attore, ma il suo momento di gloria è stato rovinato dal gesto precedente. L'attore si è di lì a poco dimesso dall'Academy che a sua volta lo ha messo al bando per i successivi dieci anni da ogni evento ufficiale di Hollywood.

