Jamie Dornan

L’attore ha accusato i tipici sintomi di un attacco cardiaco durante una vacanza in Portogallo.

Jamie Dornan è stato ricoverato in ospedale durante una recente vacanza in Portogallo con un gruppo di amici, tra cui il presentatore di «Good Morning Britain», Gordon Smart.

«Il primo giorno ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato a golf, siamo usciti, abbiamo bevuto un sacco di vino e poi siamo passati al Martini espresso», ha detto Gordon al programma della BBC «The Good, the Bad and the Unexpected».

«Ad ogni modo, il giorno dopo abbiamo giocato a golf, eravamo tutti assolutamente terribili e ho iniziato a sentire un formicolio alla mano sinistra e poi un solletico al braccio sinistro. Sono figlio di un medico di base e ho pensato: «Questo è normalmente il segno dell'inizio di un attacco di cuore»».

Gordon si è diretto verso l’ospedale e poco dopo Jamie ha iniziato ad avvertire sintomi simili.

Anche Jamie in ospedale, scoperta la causa comune

«Jamie mi ha poi riferito: «Circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, il mio braccio sinistro si è intorpidito, la mia gamba sinistra si è intorpidita, la mia gamba destra si è intorpidita e mi sono ritrovato nel retro di un’ambulanza»», ha ricordato l’ex giornalista che è stato editore dello Scottish Sun.

Entrambi gli uomini hanno iniziato poi a sentirsi meglio e sono stati dimessi.

È stato un medico la settimana successiva a spiegare loro l’accaduto.

«È emerso che nei campi da golf del sud del Portogallo ci sono bruchi che uccidono i cani delle persone e provocano attacchi di cuore a uomini di 40 anni», ha detto Gordon.

«Ci siamo imbattuti in bruchi pelosi di processionaria e siamo stati molto fortunati a uscirne vivi».

Covermedia