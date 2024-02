L'attrice di Hollywood Jamie Lee Curtis è sobria da 25 anni. IMAGO/USA TODAY Network

Jamie Lee Curtis festeggia un evento speciale su Instagram: non consuma alcol e droghe da 25 anni. L'attrice 65enne scrive di provare una sensazione di calma, serenità e determinazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Jamie Lee Curtis non assume droghe e non beve alcolici da 25 anni.

Come scrive l'attrice su Instagram, prova una sensazione di calma, serenità e determinazione «e la bella sensazione di non essere sola».

In una precedente intervista, la 65enne aveva commentato la sua sobrietà così: «Diventare sobria è il mio risultato più grande, più grande di mio marito, dei miei due figli e di qualsiasi lavoro, di qualsiasi successo». Mostra di più

Jamie Lee Curtis ha un bellissimo motivo per festeggiare: «25 anni pulita e sobria. Un giorno alla volta. 9.125 di questi». L'attrice hollywoodiana, 65 anni, ha condiviso di recente su Instagram di non aver più bevuto un sorso di alcol o assunto droghe da un quarto di secolo.

Curtis ha accompagnato il testo con una foto in bianco e nero in cui tiene nella fotocamera una fiche con la scritta «JLC Twenty Five». L'attrice prova una sensazione di calma, serenità e determinazione «e la grande sensazione di non essere sola».

E «che tanti altri hanno la stessa malattia e la stessa soluzione. Per chiunque sia alle prese con dipendenza e vergogna, ci sono altri qua fuori a cui importa. La mia mano nella tua. Le nostre mani nelle tue».

«Sei fonte di ispirazione in così tanti modi, Jamie»

Oltre 123.000 follower hanno già apprezzato il post della stella del cinema e più di 4.000 hanno lasciato un commento, compresi alcuni colleghi.

L'attrice Michelle Pfeiffer ha lasciato diversi emoji con le mani esultanti tese verso l'alto. Maria Shriver ha commentato brevemente: «Bravo».

L'attrice Mary Steenburgen scrive: «Sei fonte di ispirazione in molti modi, Jamie. Grazie per aver condiviso con noi la tua meritata fiche da 25».

«Ero in anticipo sull’epidemia di oppio»

Jamie Lee è la figlia della leggenda di Hollywood Tony Curtis (1925-2010). L'anno scorso ha parlato della sua dipendenza dalla droga nello show televisivo americano «Morning Joe».

Fino al 1999 la dipendenza dagli oppiacei ha dominato la sua vita. Secondo Curtis, le era stato prescritto per la prima volta dieci anni prima. «Ero in anticipo sull'epidemia di oppio», ha detto l'attrice, riferendosi alla devastante situazione causata dagli oppioidi negli Stati Uniti.

Oggi si considera ancora più felice perché sotto l'effetto della droga non ha preso «nessuna decisione terribile».

Le droghe hanno distrutto la sua famiglia

In un'intervista del 2018 sulla rivista People, la 65enne ha dichiarato: «Sto rompendo il ciclo che ha sostanzialmente distrutto la vita di generazioni della mia famiglia». «Diventare sobria - continua - è il suo risultato più grande, più grande di mio marito, dei miei due figli e di qualsiasi lavoro, di qualsiasi successo».

Il fratellastro dell'attrice, Nicholas Curtis è morto a soli 23 anni nel 1994 a causa di un'overdose di eroina.

Anche Tony, il loro padre, ha lottato con la tossicodipendenza per molti anni della sua vita.