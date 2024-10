Jane Fonda

L'attrice verrà insignita del Life Achievement Award durante la cerimonia in programma il 23 febbraio.

Covermedia

Jane Fonda verrà insignita di un premio alla carriera in occasione degli Screen Actors Guild Awards 2025.

Alla diva di Hollywood, 86 anni, verrà consegnato il Life Achievement Award, il più alto riconoscimento della SAG-AFTRA, a febbraio.

«Sono profondamente onorata e lusingata di essere la vincitrice di quest'anno del SAG Life Achievement Award», ha affermato Fonda in una dichiarazione. «Ho lavorato in questo settore per quasi tutta la mia vita e non esiste premio migliore di quello che ti viene conferito dai tuoi colleghi»

«SAG-AFTRA lavora instancabilmente per proteggere gli attori che lavorano e per garantire che i membri del sindacato siano trattati equamente in tutti gli ambiti, e sono orgogliosa di essere un loro membro mentre continuiamo a lavorare per proteggere le generazioni di artisti a venire».

Jane, che in carriera ha conquistato due Oscar, sarà la sessantesima persona a ricevere il premio, che viene conferito ad artisti in grado di promuovere «i migliori ideali della professione di attore». In passato il premio è stato dato a Barbra Streisand, Sally Field e Helen Mirren.

«Jane Fonda è una pioniera e un talento straordinario; una forza dinamica che ha plasmato il panorama dell'intrattenimento, dell'impegno e della cultura con incrollabile passione», ha aggiunto il presidente della SAG-AFTRA Fran Drescher. «Onoriamo Jane non solo per la sua brillantezza artistica, ma anche per la profonda eredità di attivismo ed empowerment che ha creato. La sua onestà intrepida è stata fonte di ispirazione per me e per molti altri nel nostro settore».

È il terzo premio alla carriera per la star: il primo le è stato conferito nel 2015 dall'American Film Institute (AFI), mentre il secondo durante la cerimonia dei Golden Globes del 2021.

Jane ritirerà il premio in occasione della 31esima edizione dei SAG Awards, che verrà trasmessa in live streaming su Netflix il 23 febbraio.

