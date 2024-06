L'attrice Jennifer Aniston è scoppiata a piangere durante l'intervista a «Variety: Actors on Actors» parlando con Quinta Brunson dell'amico ed ex co-star di «Friends» Matthew Perry, scomparso lo scorso ottobre.

Covermedia

Jennifer Aniston non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordare l'amico Matthew Perry. Giova ricordare che l'attore è stato trovato privo di vita in una vasca idromassaggio il 28 ottobre 2023, lasciando sgomenti i fan e il cast di «Friends».

Durante il format «Actors on Actors» per Variety, Quinta Brunson, star di «Abbott Elementary», ha chiesto all'attrice come fosse rivedere l'iconica serie TV dopo la scomparsa dell'amico e collega.

«Oh mio Dio... non fatemi piangere», ha detto la 55enne. Quinta ha così gentilmente risposto: «Stai già piangendo. Ti serve un minuto? Non dobbiamo parlarne per forza».

«Sto bene, sono lacrime di gioia»

Jennifer si è asciugata le lacrime e ha proseguito l'intervista: «No, no. Scusatemi... Ho solo cominciato a pensare...». «Sto bene, sono lacrime di gioia», ha aggiunto ripensando ai tempi felici in cui lei, Matthew e gli altri attori recitavano nella sitcom cult degli anni '90.

I toni si sono smorzati quando Quinta ha ricordato a Jennifer che quest'anno «Friends» compirà 30 anni. «E io quest'anno compirò 30 anni! Che coincidenza!».

«È così strano pensare che siano passati 30 anni – ha commentato Aniston –. Il fatto che abbia avuto una vita così lunga e meravigliosa e che significhi ancora molto per le persone è uno dei più grandi doni che tutti e sei avremmo mai potuto immaginare. Saremo una famiglia per sempre».

