La star di Hollywood Jennifer Lawrence avrà il doppio ruolo di attrice e produttrice per il film ispirato a «Real Housewives».

Jennifer Lawrence sarà protagonista di un nuovo murder mystery ispirato a «Real Housewives». Intitolato «The Wives», il film racconterà la storia di un gruppo di donne di élite, e tra di loro potrebbe nascondersi un'assassina.

La 33enne avrà il doppio ruolo di attrice e produttrice per il film, i cui diritti sono stati acquisiti da Apple Original Films. La pellicola è attualmente in fase di sviluppo e non si conosce la data di rilascio. Top secret anche il resto del cast.

Jennifer ha più volte ammesso di essere una fan del franchise «Real Housewives». Ha dichiarato che il cast di «The Real Housewives of Salt Lake City» ha regalato ai fan il «miglior finale di sempre di un reality show».

«Darei loro un Oscar!», ha scherzato durante un'intervista con E! News. «Gli darei anche il mio! Non importa. Se lo meritano!».

Prima di iniziare a lavorare sul nuovo progetto, Jennifer sarà sul grande schermo con il film «Die, My Love», adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo che racconta la storia di una donna che lotta con gravi problemi di salute mentale dopo aver partorito in un appartato villaggio francese.

Lynne Ramsay, che ha diretto il film, ha dichiarato a Variety che Jennifer si è calata perfettamente nella parte del film che parla «di depressione postpartum e di bipolarismo. È anche divertente in un certo senso. L'ho reso divertente. Spero di esserci riuscita».

