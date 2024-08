Jennifer Lopez

La cantante ha chiesto al giudice di riavere il suo cognome da nubile una volta che le sarà stato concesso il divorzio da Ben Affleck.

Covermedia

Jennifer Lopez vuole cancellare il cognome Affleck dal suo nome completo. La cantante aveva acquisito il cognome dell'attore dopo il matrimonio di due anni fa ed era legalmente riconosciuta come Jennifer Lynn Affleck.

Oggi è stato rivelato che nella richiesta di divorzio, presentata martedì, la 55enne star ha chiesto al giudice di riavere il suo cognome da nubile dopo che le sarà stato concesso il divorzio. Ciò significa che tornerà a chiamarsi Jennifer Lynn Lopez.

Quando la coppia si è sposata, nel luglio 2022, la popstar aveva annunciato la news nella sua newsletter «On the Jo», firmandosi Jennifer Lynn Affleck.

Nel 2022, le era stato chiesto in un'intervista su Vogue se anche Ben fosse propenso ad assumere il cognome Lopez. «No! Non è tradizionale. Non c'è niente di romantico in questo. La gente continuerà a chiamarmi Jennifer Lopez. Ma il mio nome legale sarà Mrs. Affleck perché siamo uniti. Siamo marito e moglie. Ne sono orgogliosa. Non credo che sia un problema», aveva detto la star.

Jennifer ha chiesto il divorzio nel giorno del loro secondo anniversario di matrimonio, celebrato in Georgia. La star ha indicato il 26 aprile come data della separazione. Per la cantante si tratta del quarto divorzio.

